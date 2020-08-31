Протоиерей Георгий Рой: только одно может быть лекарство – прощение, путь диалога

Новости Беларуси. Начать вести диалог, а не дебаты, призывает белорусов православное духовенство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Начать вести диалог, а не дебаты, призывает белорусов православное духовенство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Протоиерей Георгий Рой, настоятель Свято-Покровского кафедрального собора:
К сожалению, действительно общественные отношения очень обострены и много каких-то взаимных обид накопилось. Эти обиды уже переходят на какой-то даже личный уровень. Тут только одно может быть лекарство – прощение, путь диалога.
«Чтобы все как-то примирились и с любовью приняли друг друга». О чём молились на всебелорусском молебне?
Поэтому мы все, на каких бы позициях политических ни находились, должны искренне и от всего сердца обратиться к Небесному Отцу и попросить вот этот дар мира для белорусского народа.