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Протоиерей Георгий Рой: только одно может быть лекарство – прощение, путь диалога

31 августа 2020 19:41
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Новости Беларуси. Начать вести диалог, а не дебаты, призывает белорусов православное духовенство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Протоиерей Георгий Рой: только одно может быть лекарство – прощение, путь диалога-1

Протоиерей Георгий Рой, настоятель Свято-Покровского кафедрального собора:  
К сожалению, действительно общественные отношения очень обострены и много каких-то взаимных обид накопилось. Эти обиды уже переходят на какой-то даже личный уровень. Тут только одно может быть лекарство – прощение, путь диалога. 

«Чтобы все как-то примирились и с любовью приняли друг друга». О чём молились на всебелорусском молебне?

Поэтому мы все, на каких бы позициях политических ни находились, должны искренне и от всего сердца обратиться к Небесному Отцу и попросить вот этот дар мира для белорусского народа.  

# Православные в Беларуси # общество # Георгий Рой # Фотофакт

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