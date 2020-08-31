Прямой эфир

«Чтобы все как-то примирились и с любовью приняли друг друга». О чём молились на всебелорусском молебне?

31 августа 2020 19:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Травля, запугивание, публикация личных данных, ссоры между близкими друзьями – все это продолжает разделять страну на два лагеря. Такой раскол грозит стать настоящей трагедией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Протоиерей Георгий Рой: только одно может быть лекарство – прощение, путь диалога

«Чтобы все как-то примирились и с любовью приняли друг друга». О чём молились на всебелорусском молебне?-1

У нас борьба, и мало кто это понимает. Не ходить на улицы, надо просто, как сегодня Вениамин сказал, брать мастерок в руки и заделывать дыры.   

«Чтобы все как-то примирились и с любовью приняли друг друга». О чём молились на всебелорусском молебне?-4

Чтобы не было ничего такого, что могло бы человека заставить озлиться. Подумать, что что-то может заставить его так подумать, что силой что-то можно решить.  

«Чтобы все как-то примирились и с любовью приняли друг друга». О чём молились на всебелорусском молебне?-7

Чтобы все как-то примирились и с любовью приняли друг друга. И мы, конечно, пришли всей семьей помолиться Господу и Матери Божьей.  

«Чтобы все как-то примирились и с любовью приняли друг друга». О чём молились на всебелорусском молебне?-10

Если не мы, то кто кроме нас помолится за страну?  

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Протоиерей Георгий Рой: только одно может быть лекарство – прощение, путь диалога
31 августа 2020 19:41

Протоиерей Георгий Рой: только одно может быть лекарство – прощение, путь диалога

Больше не придётся ездить за 14 километров. В Литвиновичах открыли обновлённую школу
31 августа 2020 19:39

Больше не придётся ездить за 14 километров. В Литвиновичах открыли обновлённую школу

Фёдор Повный: не нужно использовать церковь как политическую составляющую
31 августа 2020 19:35

Фёдор Повный: не нужно использовать церковь как политическую составляющую