«Чтобы все как-то примирились и с любовью приняли друг друга». О чём молились на всебелорусском молебне?
Новости Беларуси. Травля, запугивание, публикация личных данных, ссоры между близкими друзьями – все это продолжает разделять страну на два лагеря. Такой раскол грозит стать настоящей трагедией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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У нас борьба, и мало кто это понимает. Не ходить на улицы, надо просто, как сегодня Вениамин сказал, брать мастерок в руки и заделывать дыры.
Чтобы не было ничего такого, что могло бы человека заставить озлиться. Подумать, что что-то может заставить его так подумать, что силой что-то можно решить.
Чтобы все как-то примирились и с любовью приняли друг друга. И мы, конечно, пришли всей семьей помолиться Господу и Матери Божьей.
Если не мы, то кто кроме нас помолится за страну?