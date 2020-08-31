«Чтобы все как-то примирились и с любовью приняли друг друга». О чём молились на всебелорусском молебне?

Новости Беларуси. Травля, запугивание, публикация личных данных, ссоры между близкими друзьями – все это продолжает разделять страну на два лагеря. Такой раскол грозит стать настоящей трагедией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протоиерей Георгий Рой: только одно может быть лекарство – прощение, путь диалога

У нас борьба, и мало кто это понимает. Не ходить на улицы, надо просто, как сегодня Вениамин сказал, брать мастерок в руки и заделывать дыры.

Чтобы не было ничего такого, что могло бы человека заставить озлиться. Подумать, что что-то может заставить его так подумать, что силой что-то можно решить.

Чтобы все как-то примирились и с любовью приняли друг друга. И мы, конечно, пришли всей семьей помолиться Господу и Матери Божьей.