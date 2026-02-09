Беларусь с начала года посетили более 11 тыс. иностранцев из 38 стран Европы – ГПК

Развитие туристического потенциала – один из трендов предстоящей пятилетки, который также закреплен в программе соцэкономразвития Беларуси до 2030-го. И действовать здесь предстоит в самых разных направлениях: от обустройства туристической инфраструктуры и повышения уровня обслуживания путешественников до улучшения имиджа нашей страны за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А топ-3 государств, которые обеспечили этот туристический поток, выглядит так. Это наши ближайшие соседи, что абсолютно закономерно. С 2022 года Беларусь посетило более миллиона гостей из этих стран. Существенно география безвиза была расширена в середине 2024-го, когда к трем нашим соседям были подключены еще 35 государств Европы, граждане которых могут приехать в Беларусь без визы. И с этого момента нашу страну посетили более 60 тысяч гостей из этих государств.

Один из бонусов, который уже по достоинству оценили наши соседи, – безвизовый режим для европейцев. Таким образом без лишних документальных формальностей и финансового бремени Беларусь с начала года уже посетили более 11 тысяч иностранных граждан из 38 стран Европы. Эту цифру, которая соизмерима с населением районного центра, сегодня озвучили в Госпогранкомитете.

Довольно обширным является и список стран, которые белорусы могут посетить без визы. В последние годы он расширился и сейчас там около 45 направлений. К ним можно добавить ряд условно безвизовых государств, которые выдают документ в аэропорту прилета, а это еще около четырех десятков.

Начнем с тех стран, с которыми у нас так называемый союзный туризм: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Туда белорусы могут отправиться, прихватив с собой лишь паспорт, да еще и срок пребывания может быть долгим.

Пока февраль закрепляется в статусе лютого, хочется подумать о летнем отдыхе. Поэтому давайте посмотрим, где белорусы могут погреться под солнцем без визы. Самые популярные направления для пляжного отдыха – Турция, Египет и ОАЭ. Эти страны уже прочно закрепились на своих позициях. Но список дополняется направлениями, которые раньше казались экзотикой – Куба, Мальдивы, Катар, Танзания.

Новую высоту взял и белорусский авиаперевозчик. Для выполнения дальнемагистральных рейсов из Минска были закуплены широкофюзеляжные самолеты Airbus A330-200. Теперь можем летать на китайский Хайнань, вьетнамский Фукуок, Шри-Ланку и в Оман, а в январе запустили чартерные рейсы из Минска в Таиланд. Авиакомпания рассматривает новые маршруты. Поэтому прекрасное можно увидеть не только на расстоянии, а отправиться туда без лишних усилий.