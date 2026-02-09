Муковозчик: когда Родина защищена, тогда и до 100 лет можно дожить

Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

101-летняя китаянка утверждает, что дожила до своих лет благодаря чипсам и просмотру телевизора до 2 ночи. Андрей Николаевич, как думаете, брать на вооружение или все-таки для долголетия нужно придерживаться здорового образа жизни?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Зря вы, девчонки, к пожилой женщине пристаете. Может, кроме этих слов про ночные чипсы, она больше ничего и сказать не может? Еще, небось, и с телевизором разговаривает, тапки в него кидает, если что не по фэншуй, да?

Но может ведь быть и наоборот. Каждое утро эта столетняя дама выходит в китайский парк на тайцзицюань, то есть на зарядку. Всласть разводит руки, медленно поднимает ноги, ровно дышит и неторопливо поворачивается из стороны в сторону. И только потом у нее чипсы и телек до ночи. Полезное и вредное, утреннее и ночное инь и ян. Очень по-китайски, согласитесь.

Попробуйте сами, и поговорим с вами лет через 100. А вот на вооружение, девчонки, надо в первую очередь брать «Орешник», «Полонез», модифицированный «Искандер» и «Бук» – М2 или М3, что кому по размеру. Можно еще и «Тор» добавить по вкусу. Когда Родина будет надежно защищена, тогда и до 100 лет можно дожить. С нашим телевизором и белорусскими драниками.

Подробнее в видео.