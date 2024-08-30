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500 первокурсников Академии и спецлицея МВД принесли присягу в Минске

30 августа 2024 13:52
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Служить закону, народу, Отечеству – слова присяги и торжественного обещания произнесли 30 августа 500 новобранцев ведомственных учебных заведений столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

500 первокурсников Академии и спецлицея МВД принесли присягу в Минске-2

В одном строю первокурсники Академии и специализированного лицея МВД. Особую значимость ритуалу придало место его проведения – слова клятвы молодое пополнение произнесло на площади Государственного флага. Как отметил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков, для молодых людей это важный и значимый день, воспоминания о котором они пронесут через всю службу. На глазах своих командиров и родных они взяли на себя огромную ответственность.

500 первокурсников Академии и спецлицея МВД принесли присягу в Минске-4

Я буду участковым инспектором милиции. Я выбрал этот путь, потому что хочу помогать людям. 
– Я горжусь своим сыном, горжусь тем, какую профессию он выбрал. Это наша гордость!

500 первокурсников Академии и спецлицея МВД принесли присягу в Минске-6

Он поступил в лучший, мне кажется, лицей республики. Он будет служить на благо своему народу и Республике Беларусь, продолжит начатое дело отца. 

500 первокурсников Академии и спецлицея МВД принесли присягу в Минске-8

За плечами у этих ребят курс молодого бойца, они начали осваивать специальные дисциплины, получили навыки строевой подготовки, владения оружием. Но ближайшие выходные новобранцы проведут дома, в кругу близких. А уже 2 сентября вернутся на учебу. Отметим, в Академии МВД созданы все условия для обучения, физической подготовки и реализации творческого потенциала молодых людей. Также курсантов академии поддерживают в научных открытиях.

# МВД Беларуси

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