500 первокурсников Академии и спецлицея МВД принесли присягу в Минске

Служить закону, народу, Отечеству – слова присяги и торжественного обещания произнесли 30 августа 500 новобранцев ведомственных учебных заведений столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Служить закону, народу, Отечеству – слова присяги и торжественного обещания произнесли 30 августа 500 новобранцев ведомственных учебных заведений столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В одном строю первокурсники Академии и специализированного лицея МВД. Особую значимость ритуалу придало место его проведения – слова клятвы молодое пополнение произнесло на площади Государственного флага. Как отметил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков, для молодых людей это важный и значимый день, воспоминания о котором они пронесут через всю службу. На глазах своих командиров и родных они взяли на себя огромную ответственность.
– Я буду участковым инспектором милиции. Я выбрал этот путь, потому что хочу помогать людям.
– Я горжусь своим сыном, горжусь тем, какую профессию он выбрал. Это наша гордость!
Он поступил в лучший, мне кажется, лицей республики. Он будет служить на благо своему народу и Республике Беларусь, продолжит начатое дело отца.
За плечами у этих ребят курс молодого бойца, они начали осваивать специальные дисциплины, получили навыки строевой подготовки, владения оружием. Но ближайшие выходные новобранцы проведут дома, в кругу близких. А уже 2 сентября вернутся на учебу. Отметим, в Академии МВД созданы все условия для обучения, физической подготовки и реализации творческого потенциала молодых людей. Также курсантов академии поддерживают в научных открытиях.