500 первокурсников Академии и спецлицея МВД принесли присягу в Минске

Служить закону, народу, Отечеству – слова присяги и торжественного обещания произнесли 30 августа 500 новобранцев ведомственных учебных заведений столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном строю первокурсники Академии и специализированного лицея МВД. Особую значимость ритуалу придало место его проведения – слова клятвы молодое пополнение произнесло на площади Государственного флага. Как отметил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков, для молодых людей это важный и значимый день, воспоминания о котором они пронесут через всю службу. На глазах своих командиров и родных они взяли на себя огромную ответственность.

– Я буду участковым инспектором милиции. Я выбрал этот путь, потому что хочу помогать людям.

– Я горжусь своим сыном, горжусь тем, какую профессию он выбрал. Это наша гордость!

Он поступил в лучший, мне кажется, лицей республики. Он будет служить на благо своему народу и Республике Беларусь, продолжит начатое дело отца.