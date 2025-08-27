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В Беларуси намолотили более 8,3 млн тонн зерна вместе с рапсом

27 августа 2025 07:35
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Строгое соблюдение технологий дает хороший результат: по оперативным данным на полях Беларуси намолочено 8 миллионов 357 тысяч тонн зерна вместе с рапсом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси намолотили более 8,3 млн тонн зерна вместе с рапсом-2

Вклад в общий каравай каждого региона – значимый. Безусловный лидер – Минская область, где в закромах – 2 миллиона 109 тысяч тонн. По стране средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,4 центнера на круг. Зерновые и зернобобовые без кукурузы убраны с 91 % площадей. Близится к завершению теребление льна, ведется кормозаготовка. 

Картофеля в Беларуси накопано уже более 33 тысяч тонн. Средняя урожайность выше прошлогодней почти на 90 центнеров с гектара.

# Уборочная кампания

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