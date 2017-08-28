«Прорисовывали всё и озвучили сами ребята»: анимационное пособие по дорожным знакам создали школьники из Дзержинска

Новости Беларуси. Учителя информатики Светлана Пузиновская и её ученики из средней школы №4 Дзержинска разрабатывают электронные учебные программы и пособия. В частности, они создали анимационные уроки по изучению дорожных знаков, сообщили в программе «Центральный регион».
Светлана Пузиновская, учитель-методист по информатике средней школы №4 Дзержинска:
Обратимся к какому-нибудь разделу. Описание или назначение каждого знака у нас организовано в виде такого анимационного ролика, который озвучивали сами ребята.
Стихотворение к нему мы совместно придумывали.
Сергей Манько, СТВ:
То есть, вот это всё – ваша, школьная разработка от и до?
Светлана Пузиновская:
Конечно. Ребята на уроках информатики изучили программу Macromedia Flash. Когда она впервые вводилась в курс информатики, она их очень заинтересовала и, в дальнейшем, на факультативных занятиях они занимались со мной и сами прорисовывали это всё.
Сергей Манько:
И ваш диск доступен всем учреждениям?
Светлана Пузиновская:
Конечно. Он доступен для использования во всех учреждениях образования, а также родители могут приобрести его себе.
Дело в том, что мы с учениками очень любим заниматься исследовательской деятельностью.
И результатом такой работы являются электронные средства обучения, которые, в дальнейшем, мы используем в образовательном процессе. Ими пользуются активно и в Минской области, и в Республике Беларусь, благодаря тому, что эти проекты побеждают на всевозможных конкурсах и конференциях.
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