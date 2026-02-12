В Вооружённых Силах Беларуси продолжается комплексная оценка боевой готовности

Параллельно с внезапной проверкой, проводимой по распоряжению Президента, в Вооруженных Силах продолжается комплексная оценка боевой готовности. На одном из полигонов страны проходят контрольные занятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военнослужащий механизированной бригады:

Дальность до целей была от 8 тысячи метров до 9 тысячи метров. Цели были такие, как танки, самоходные артиллерийские установки, пехота в блиндажах, укрытиях. Корректировка огня проводилась с помощью беспилотных летательных аппаратов. Засекаем цель, определяем установки для стрельбы, подаем установки для стрельбы на огневую позицию старшего офицера на батареи. Он наводит боевые машины и производится выстрел.

Проверка носит комплексный характер и будет расширяться поэтапно – как по численности личного состава, так и по количеству привлекаемых частей и подразделений. Особенность нынешнего цикла в том, что для военнообученного резерва это плановое мероприятие, а для боевых подразделений – внезапная проверка, позволяющая объективно оценить их реальную готовность. Главная задача – определить способность личного состава выполнить весь комплекс мероприятий – от призыва военнообязанных и снятия техники с хранения до боевого слаживания и выхода в районы сосредоточения. Особое внимание уделяется вопросам охранения, маскировки и противодействия современным средствам борьбы, прежде всего беспилотным летательным аппаратам. На завершающем этапе проверки на различных полигонах пройдут комплексные учения.