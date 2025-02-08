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Производственная кооперация – итоги встречи Лукашенко с представителями регионов России

08 февраля 2025 16:52
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Локомотив белорусско-российской интеграции, безусловно, экономика. А здесь главные тренды – импортозамещение, промышленная кооперация и инвестиции. Накануне Александр Лукашенко подержал идею создания белорусско-башкортостанского инвестиционного кластера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему детально обсудили на встрече с руководителем этого российского региона.

Лукашенко: это хорошие темпы, и нам надо развивать это направление сотрудничества. Подробности здесь.

Производственная кооперация – итоги встречи Лукашенко с представителями регионов России-2

На неделе во Дворце встречали и делегацию из Хабаровского края. Товарооборот с этим регионом, напротив, достиг максимального уровня с 2019 года – почти 50 миллионов долларов. Пока преимущественно торгуем, хоть и по широкому перечню позиций. Однако Александр Лукашенко ориентирует на объединение усилий, учитывая, что регион богат на ресурсы.

Беларусь и Хабаровский край утвердили план сотрудничества.

Производственная кооперация – итоги встречи Лукашенко с представителями регионов России-4

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук: 
Хабаровский край – это уголь. Рядом расположена, на границе с Якутией, медная руда, железная. Я бы сказал так, там есть все. Есть все, учитывая, что рядом расположена Якутия, где есть уже действительно все, включая алмазы.

Конечно, тесная производственная кооперация регионов Беларуси и России – традиционный «конек» Союзного государства. Однако в этом вопросе есть и немало проблем. Например, дублирующих производств. Отказаться от них, как отмечают эксперты, сегодня можно, учитывая высокий уровень взаимного доверия.

Отметим, в рамках производственной кооперации предприятия Союзного государства выпускают традиционную технику: коммунальную, пассажирскую. Но, как отметил Александр Лукашенко, стремиться нужно к более наукоемким направлениям. В контексте Хабаровского края это, например, авиастроение.

# Союзное государство # Беларусь-Россия

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