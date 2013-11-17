Белорусское народное меню: за знаменитой «пальцем пиханой» колбасой белорусам нужно ехать в сельские магазины Белкоопсоюза

Новости Беларуси. В день работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности мы задались вполне резонным вопросом: а что же мы едим? Точнее, что нам предлагают, а, может, иногда и навязывают? Выбор, конечно, за потребителем. Но... Например, где горожанину найти ту самую — пресловутую белорусскую колбасу «пальцем пиханую», и всё, что на исконно белорусском столе к ней прилагается? Оказывается, найти можно и даже в избытке, но места надо знать.

Как выяснилось, такие продукты тоннами оседают в небольших магазинах «Белкоопсоюза», которых много в сельской местности и малых городах. А парадокс в том, что дефицит таких товаров, как раз таки в мегаполисе, где нет собственных огородов и уж тем более хозяйства. А подобные магазины старательно запрятаны жёсткими законами торгового рынка, где выживает сильнейший, то есть крупнейший.

Продавщица:

Угощайтесь, оно как масло.

Ишако Иджай Истифаниус, студент Белорусского государственного университета:

Укусна, сладко...

Будущий геолог из Нигерии Ишако уже четыре года живет в Минске, вместе с акклиматизацией прошел и гастрономическую адаптацию.

Продавщица:

Вот это самое полезное сало – белое, его можно есть всем, даже для укрепления сердечной мышцы, холестерин понижает.

Вот и сегодня пришел на рынок за белым угощением. Холодильники битком набиты белорусскими «прысмаками». Корейка, сало во всевозможном исполнение, сальтисон, буженина.

Продавец:

А еще добавим чеснока, тмина и все будет для мужиков! У нас в Беларуси суровые зимы, сало надо брать. Если что, можно позвонить нам. Мы всегда на связи. Африка- Беларусь можем работать с большими поставками.

Белорусское народное меню и сейчас, когда потребитель искушен и сушами, и ролами, и пиццами, по-прежнему у большинства хит обеда. Пищевая промышленность, да впрочем, и мелкие производители, кто как горазд, насыщают белорусов. И, как видите, не только.

На самом известном продуктовом рынке Минска, некогда он был тоже вотчиной «Белкоопсоюза», о таком производителе даже ничего и не слышали. А между тем, под крылом союза потребителей десяток мясоперерабатывающих цехов. Да и продуктовый акцент ведомства — национальный, это то, что столетиями вкушали наши предки: овощи с грядки, а мясо из хлева.

«Белкоопсоюз» — крупнейший заготовитель в Беларуси сельхозпродукции, а значит должен быть и «кормильцем».

Свежими овощами и фруктами нас не удивишь. Вдарим по соленьям и квашениям с пометкой «made in «Белкоопсоюз»! В специальных бочках-холодильниках лесные лакомства — соленые грузди и опята, рядом так полезные для организма - зеленые помидоры. Не успели прицениться, как на встречу вышел хозяин.

Александр Майстренко, заведующий столичным универсамом Белкоопсоюза:

Вот, допустим, лисичка соленая расфасована у нас таким способом – по-старинному, с детства всем известному рецепту.

Квашеная капуста, диковинка из прошлого — моченые яблоки, соленые огурцы, клюква только что с болот, и замороженные боровики, словно реквизит для экранизации сказок. Ассортимент, как в бабушкиных погребах. В месяц в магазине продается примерно 2 тонны самосола.

Продолжаем контрольный обход магазинов. Один из крупных супермаркетов. Колбаса, как говорят в народе, «пальцем пиханая», различных видов.

Рита Чиж, директор супермаркета:

У нас существует собственное производство, которое нацелено на то, чтобы покупатель получал продукт свежим. Зельцы, шпицы мы закупаем у государственного предприятия.

Про продукцию «Белкоопсоюза», признаются, здесь ни краем уха. Хотя засоленные овощи, а-ля по-домашнему, от белорусских производителей. А вот грибы заморские — шампиньоны китайские. Получается, родной груздь и лисичка — не конкурент. И здесь сложно просчитать, что слабое звено в этой пищевой цепочке: пассивный маркетинг или вялый интерес товароведов?

Николай Чернушевич, заместитель председателя правления Белкоопсоюза:

По квашениям-солениям сотрудничаем, плодоовощной продукции. И не скажешь, что категорически мы не сотрудничаем и живем по разные стороны улиц. Это каждодневная, напряженная работа. Они сотрудничают, как считают нужным, у них есть свой бизнес, свой интерес. Им интересно положить нашу квашенную капусту на прилавок, так они ложат. Нет, мы работаем нормально. Мы тот объем , который производим в достаточном количестве, есть немножко излишки, мы готовы предложить. Мы предлагаем, а они берут какие-то объемы.

Кстати, в феврале этого года президент Александр Лукашенко на собрании представителей Белкоопсоюза, акцентировал внимание на производстве мясных продуктов по исконно белорусским рецептам. Тогда глава государства поставил задачу сделать 1000 тонн «пальцем пиханой» колбасы. Производственные базы «Белкоопсоюза» увеличили производство и уже сейчас перевыполнили «колбасный» план. Это при том, что не в счет идет продукция всех РАЙПО. Например, в Мяделе повара сами обеспечивают блюдами класса hand-made торговые точки района. В этом придорожном кафе колбаса «Вясковая» в рейтинге самых популярных заказов, каждый гарнир сочетается с огородными солениями.

Оксана Грузд, председатель правления Мядельского РАЙПО:

У нас есть кухня. И наш повар сам делает закладку и квашения-соления. Он делает для себя и на розничную торговлю.

Галина Тиханович, начальник колбасного цеха филиала «Коопзаготпромторг Поставского РАЙПО»:

Грудинка, сало «Селянское», сало «Смачное» - это разная рецептура. Мы не гонимся за большими мясокомбинатами, чтобы повторить их ассортимент. Нас нацеливают на то, чтобы в ассортименте было больше домашнего.

75 видов мясной продукции. Вареная и салями — здесь так, для разнообразия. А вот сало, ливер, сальтисоны, шпики и зельцы — фишка предприятия. Говорят, не только сельским бабушкам на радость. Дело, конечно вкуса, но кровянка не для котов, а по стародавним рецептам.

Вот кольца той самой «пальцем пиханой» ждут экспедитора, чтобы переехать на прилавок в магазины потребкооперации. Кстати, всего в торговой сети 9 тысяч маркетов, причем 7 тысяч из них расположились в райцентрах и сельской местности.

На небольшом предприятии кооператоров будущая колбаса или балык проходят все этапы: от скотобойни до копчения. Вся продукция делается по строгим ГОСТам, которые были придуманы еще несколько десятилетий назад, когда некоторых из ныне существующих пищевых добавок еще и в помине не было.

Многие мясные продукты с ограниченным сроком годности, потому работают здесь сугубо по заявкам. Некоторые частные магазины заказывают здесь тот самый ассортимент, который на прилавке под названием «домашнее».

Галина Тиханович:

Здесь коптится сало и мясо дедовским способом - на ольховых опилках.

А это единственная такого рода в Беларуси промышленная коптилка. Кстати, здесь оказывают и услуги населению: забили кабанчика, хочется копченого сала — четыре тысячи с копейками за килограмм и копти в свое удовольствие. Рядом с мясным цехом и цех народных закусок.

Евдокия Скиндер, директор филиала «Коопзаготпромторг Поставского РАЙПО»:

Здесь линия по фасовке огурцов и соленых помидор. В пакетик 385 грамм огурца ложится, взвешивается, заливкой заливается, фасуется.

В соседней комнате шинкуют капусту. Процесс этот здесь непрерывный. Квасят круглый год. Вот 5-тонные универсальные цистерны. Огурцы, белокочанная, помидоры и капуста закладываются по очереди. На мини-выставке вся выпускаемая кооператорами продукция.

Евдокия Скиндер:

Этот сок мы уже начали выпускать 6 лет назад. Закупили новую линию. Этот сок реализуется у нас во всех торговых предприятиях нашего района. Соку нужна была реклама и мы её, как могли, делали. Два дня назад мы отгрузили такой сок в Мурманск.

Как выяснилось, половина продукции цеха засолки уходит на экспорт, половина отправляется на прилавки торговой сети «Белкоопсоюза», а излишки попадают в другие ритейлы. Поставский овощной микс продают 14 торговых фирм, большинство которых работают в Витебской области, лишь два представителя из столицы.

Григорий Левковец, председатель правления Поставского РАЙПО:

Первые годы, когда мы модернизировались и вышли на новую линейку продукции по этим 2 производствам, было очень трудно. Пока не сделали рекламу, не провели маркетинговые исследования – не вышли на рынок. Сегодня мы присутствуем на всех российских торговых площадках.

Вчера нам поступила заявка из гипермаркета Гродно, но по Минску, мы сегодня работаем недостаточно.

Проверим, не увлеклись ли кооператоры экспортом в обход белорусского потребителя. Сельский магазин, деревня Волки.

Продавщица:

Томаты зеленые соленые, мед натуральный, капуста квашеная с тмином – все, что с завода. Колбаса поставская – «Копзаводпромтог».

Продавец выдерживает экзамен. Поставщик, кстати, тоже.

Тамара Миновна за «домашним» ассортиментом в магазин ходит крайне редко. Хозяйка держит поросят и сажает большой огород. Мы к ней на кухонный поединок приехали вместе с экспертным советом из Белкоопсоюза.

Тамара Миновна:

Зарежем кабанчика, надо, чтобы мясо полежало 2 суток. Мясо, как говорится, созревает. Окорочка посыпаю сахаром.

Если в доме свеженина, то колбас здесь крутят сразу килограмм десять.

Тамара Миновна в мясных самоделах профи. Она их и закатывает, и коптит, и засаливает. Хозяйка накрыть стол умудряется даже только из блюд собственного приготовления.

Наверное, генетически так устроено, что какие бы лакомства не дегустировал белорус, а лучше пареной картошки, сала, огурца и «квашенки», пожалуй, для него нет. Оно и понятно: свои продукты вкуснее, рубашки теплее, а стены лечат. Только вот найти это самое свое на деле оказалось не так уж и просто - места надо знать.

И пока белорусский производитель ждет когда в очередной раз гром грянет, иностранный вовсю оккупирует наши товарные полки. Китайские шампиньоны, польские помидоры, венгерские огурцы, пока самые вкусные и недорогие белорусские суперпродукты тоннами оседают в магазинах Белкоопсоюза. А ведь далеко не каждый покупатель доедет за солениями, квашениями и домашней колбаской туда, где побывала наша съемочная группа. Вот и выходит: и тонны той самой «пальцем пиханой» есть - осталось только придумать, как ее съесть?