«Проходили разные испытания и учились прыгать с парашютом». Школьникам Витебска показали основы армейской жизни

Новости Беларуси. Тысячи мальчишек и девчонок посещают воинские части и соединения во время летних каникул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необычную экскурсию для маленьких гостей разработали военнослужащие 103-й воздушно-десантной бригады. Здесь школьники могут проверить свою физическую подготовку во время прохождения полосы препятствий, познакомиться с военной техникой и бытом солдат. Как особенность – азы прыжков с парашютом, которые детям удается освоить во время такой встречи.

Помимо этого, школьники посещают Витебский областной музей Героя Советского Союза Миная Филипповича Шмырева, где знакомятся с историей Великой Отечественной войны и проходят увлекательный квест.

Егор Михайловский:

Мне сегодня понравилось то, что мы ходили в музей и там были разные хорошие экспонаты. Мы проходили разные испытания и учились прыгать с парашютом.

Кирилл Лопоухов:

Мне понравилось, как мы заходили в землянку, там было интересно.

Юлий Барановский:

А мне понравился квест сегодняшний в музее. Мы ходили по комнатам, где что-то искали, отвечали на вопросы.