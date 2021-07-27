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«Проходили разные испытания и учились прыгать с парашютом». Школьникам Витебска показали основы армейской жизни

27 июля 2021 06:26
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Новости Беларуси. Тысячи мальчишек и девчонок посещают воинские части и соединения во время летних каникул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Проходили разные испытания и учились прыгать с парашютом». Школьникам Витебска показали основы армейской жизни-1

Необычную экскурсию для маленьких гостей разработали военнослужащие 103-й воздушно-десантной бригады. Здесь школьники могут проверить свою физическую подготовку во время прохождения полосы препятствий, познакомиться с военной техникой и бытом солдат. Как особенность – азы прыжков с парашютом, которые детям удается освоить во время такой встречи.

«Проходили разные испытания и учились прыгать с парашютом». Школьникам Витебска показали основы армейской жизни-4

Помимо этого, школьники посещают Витебский областной музей Героя Советского Союза Миная Филипповича Шмырева, где знакомятся с историей Великой Отечественной войны и проходят увлекательный квест.

«Проходили разные испытания и учились прыгать с парашютом». Школьникам Витебска показали основы армейской жизни-7

Егор Михайловский:
Мне сегодня понравилось то, что мы ходили в музей и там были разные хорошие экспонаты. Мы проходили разные испытания и учились прыгать с парашютом.

«Проходили разные испытания и учились прыгать с парашютом». Школьникам Витебска показали основы армейской жизни-10

Кирилл Лопоухов:
Мне понравилось, как мы заходили в землянку, там было интересно.

«Проходили разные испытания и учились прыгать с парашютом». Школьникам Витебска показали основы армейской жизни-13

Юлий Барановский:
А мне понравился квест сегодняшний в музее. Мы ходили по комнатам, где что-то искали, отвечали на вопросы.

«Проходили разные испытания и учились прыгать с парашютом». Школьникам Витебска показали основы армейской жизни-16

Эрнест Юпатов, начальник информационного центра 103-й воздушно-десантной бригады:
Обычно мы все наши экскурсии, работы, занятия с детьми начинаем с посещения музея, комнаты боевой славы, где начинаем с истоков. И мотивируем детей тем самым к тому, что защита Отечества у нас находится в приоритете. И каждый уважающий себя мужчина должен уметь защитить свою семью, свою Родину.

За летний сезон в воздушно-десантной бригаде побывали 3 000 школьников.

# Армия Беларуси # общество # Эрнест Юпатов # Юлий Барановский # Кирилл Лопоухов # Егор Михайловский # Фотофакт

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