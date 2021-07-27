До +33. В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за жары

Кроме того, синоптики предупреждают о шквалистом усилении ветра. Местами его порывы будут достигать 20 метров в секунду. Не обойдется и без дождей. Временами будут идти сильные ливни и даже град.

Несколько простых рекомендаций, чтобы избежать последствий жары. Медики советуют не выходить на улицу без особой надобности с 11:00 до 17:00, пить больше жидкости, а также исключить из рациона жирные, жареные и сладкие блюда. А при наличии кондиционера лучше не охлаждать воздух в помещении ниже 18 °C.