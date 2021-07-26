Сергей Сивец: мы закладываем такие рамки, чтобы с эволюцией нашего общества не пришлось опять менять Конституцию

Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. Все предложения комиссии были направлены главе государства. Студия ток-шоу « По существу » превратилась в дискуссионную площадку – тему обсудили гости и эксперты.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, член Конституционной комиссии:

Мы закладываем те нормы, это как коридоры. Мы закладываем те институциональные рамки, которые бы в дальнейшем, когда эволюционировать будет наша общественная жизнь, не поставили бы перед нами задачу опять менять Конституцию.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Нам же надо вначале провести перерегистрацию партий, принять осенью закон новый о политических партиях. А потом, когда Конституцию примем, мы вернемся к избирательному законодательству.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Небольшая ремарка лично моя. Я, например, на самом деле очень сильно волнуюсь по поводу того, что у нас появится парламентская не республика, хорошо, парламентская некая конфигурация внутриполитическая. Я достаточно долго отработал как собкор в Молдове и я знаю, что это такое. Когда через год проводились выборы, только потому что голосовали по спискам, и люди знали там первые две фамилии, а дальше – неизвестно кто. И получалось так, что партии приходили в парламент и договаривались, а если честно – торговались. За ними стояли какие-то олигархи, и они просто-напросто делили страну. И когда ты приезжаешь в очередной раз в Молдову – им не верит парламент по полной катушке. Я, если честно, для себя заложил некую такую инъекцию от парламентской республики.