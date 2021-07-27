В вузах Беларуси 27 июля пройдут первые внутренние экзамены

Испытания продлятся по 4 августа. После этого станут известны проходные баллы. Они будут формироваться по результатам последнего абитуриента, зачисленного на специальность по конкурсу. А вот на платную форму прием все еще продолжается. Документы комиссии будут принимать по 9 августа. На два дня больше времени у тех, кто хочет попасть в сельхозвузы. Зачисление на бюджет завершится 5 августа, на платную форму – спустя шесть дней.