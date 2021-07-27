В вузах Беларуси 27 июля пройдут первые внутренние экзамены

Новости Беларуси. В вузах страны завершился прием документов на бюджетную форму обучения, и уже 27 июля здесь пройдут первые внутренние экзамены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В вузах страны завершился прием документов на бюджетную форму обучения, и уже 27 июля здесь пройдут первые внутренние экзамены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Испытания продлятся по 4 августа. После этого станут известны проходные баллы. Они будут формироваться по результатам последнего абитуриента, зачисленного на специальность по конкурсу. А вот на платную форму прием все еще продолжается. Документы комиссии будут принимать по 9 августа. На два дня больше времени у тех, кто хочет попасть в сельхозвузы. Зачисление на бюджет завершится 5 августа, на платную форму – спустя шесть дней.
Абитуриентов ждут и средние специальные заведения. По 3 августа тех, кто планирует поступить на бюджет, и по 14-е – на платное. Там, где есть вступительные испытания, они пройдут с 4 по 8 августа.