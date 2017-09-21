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Программа «Минщина» получила премию за освещение работы правоохранителей

21 сентября 2017 16:34
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Новости Беларуси. За оперативное и объективное освещение работы правоохранителей столичного региона удостоилась программа «Минщина» в лице корреспондента Анастасии Хоботовой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В управлении внутренних дел Миноблисполкома обсуждали вопросы информирования населения и взаимодействия со СМИ.

А заодно отметили лучших журналистов. Каждую пятницу мы делаем обзор самых громких чрезвычайных происшествий за неделю, выдаем свежие комментарии и пристально отслеживаем криминальную обстановку в области.

Программа «Минщина» получила премию за освещение работы правоохранителей-1

Константин Шалькевич, начальник управления информации и общественных связей МВД Республики Беларусь:
Одного присутствия, к примеру, в социальных сетях сегодня уже недостаточно. Мы должны искать новые формы и методы, чтобы это присутствие расширять. Немалую роль в этом процессе играет и интересная подача.

Собственно, на взаимодействии и на поиск новых форм и методов мы рассчитываем с вашей помощью, с журналистами вместе.

Взаимодействие между журналистами и представителями оперативных служб продолжится и впредь. А своевременное и объективное информирование будет только повышаться.

# общество # Фотофакт # Телевидение в Беларуси # Константин Шалькевич # Анастасия Хоботова

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