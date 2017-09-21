Капремонт дороги в Дзержинск: что изменится и когда закончат

Планируется, что строительные работы займут семь месяцев (с перерывом на зимний период).

Новости Беларуси. В Дзержинске начали капитальный ремонт дорожного покрытия. «Под каток» попали подъезды к городу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дмитрий Едчик, начальник ДЭУ № 62 РУП «Минскавтодор-Центр»:

Этот участок автомобильной дороги включен так же в областную программу по мероприятиям по повышению безопасности дорожного движения. В рамках проекта у нас предусмотрен не только ремонт покрытия автомобильной дороги.

Так же устраиваем велопешеходную дорожку протяженностью практически 4 километра.

Велодорожка свяжет ближайшие к городу населенные пункты. Для максимальной безопасности пешеходов и велосипедистов установят освещение по всему периметру. Капитальный ремонт на подъезде к Дзержинску закончат в августе 2018 года.