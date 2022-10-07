Профсоюзы и адвокаты Минской области подписали соглашение о сотрудничестве. Что изменится для работников предприятий?

Это поможет на системной основе работникам предприятий получать знания из достоверных источников. Расширится спектр поддержки людей. Таким образом, обратившийся в профсоюз работник теперь может рассчитывать на помощь не только от правовой инспекции, но и поддержку от адвокатов.

Новости Беларуси. Взаимодействие социальных партнеров. Соглашение о сотрудничестве подписали Минская областная коллегия адвокатов и Минская областная организация Белхимпрофсоюза, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дмитрий Швайба, председатель Минской областной организации Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности: Сегодняшнее взаимодействие с Минской областной коллегией адвокатов – это как раз то направление, в котором мы видим определенный смысл для наших членов профсоюза, для работников предприятий. Тем самым мы улучшим качество обеспечения правовой помощью работников предприятий и нахождение вариантов решения сложных для них порой, как может показаться на первый взгляд, нерешаемых вопросов.

Максим Терешков, председатель Минской областной коллегии адвокатов:

До этого соглашения как таковые взаимодействия проходили в рабочем порядке. Но то, что мы сегодня подписываем соглашения, указывает на то, что граждане будут получать информацию на правовые темы, юридическую помощь от профессионалов.

В рамках соглашения адвокаты будут посещать трудовые коллективы, отвечать на вопросы. Всего в центральном регионе работает 380 адвокатов коллегии. Чаще всего к ним обращаются по бытовым вопросам, семейным правоотношениям, нарушениям со стороны нанимателя.