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Проект «В людях» отмечен благодарностью Михаила Мясниковича

26 ноября 2019 10:58
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Новости Беларуси. Телепроект телеканала СТВ – программа «В людях» получила высокую оценку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович: «Я не отношусь к тем ястребам, которые на коне с шашкой. Я, всё-таки, человек компромисса»

Проект «В людях» отмечен благодарностью Михаила Мясниковича-1

Проект «В людях» отмечен благодарностью Михаила Мясниковича-3

Мастерство творческой команды отметил председатель Совета Республики Михаил Мясникович. Благодарственную грамоту 26 ноября вручили автору и ведущему проекта – первому заместителю генерального директора СТВ – Вадиму Щеглову.

Проект «В людях» отмечен благодарностью Михаила Мясниковича-6

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Не остались без внимания и старания тех, кто работал по другую сторону экрана: операторы, ассистенты и звукорежиссёры. Программа «В людях» раскрывает известных персон страны с неожиданного ракурса. Героями откровенных интервью становятся люди разных профессий – артисты, учёные, политики и спортсмены.

# Проекты СТВ # общество # Михаил Мясникович # Вадим Щеглов # Фотофакт

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