Проект «В людях» отмечен благодарностью Михаила Мясниковича

Наталья Цилинская о детях: «Нужно не справляться с ними, а жить»

Не остались без внимания и старания тех, кто работал по другую сторону экрана: операторы, ассистенты и звукорежиссёры. Программа «В людях» раскрывает известных персон страны с неожиданного ракурса. Героями откровенных интервью становятся люди разных профессий – артисты, учёные, политики и спортсмены.