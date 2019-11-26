Проект «В людях» отмечен благодарностью Михаила Мясниковича

Новости Беларуси. Телепроект телеканала СТВ – программа «В людях» получила высокую оценку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Михаил Мясникович: «Я не отношусь к тем ястребам, которые на коне с шашкой. Я, всё-таки, человек компромисса»
Новости Беларуси. Телепроект телеканала СТВ – программа «В людях» получила высокую оценку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Михаил Мясникович: «Я не отношусь к тем ястребам, которые на коне с шашкой. Я, всё-таки, человек компромисса»
Мастерство творческой команды отметил председатель Совета Республики Михаил Мясникович. Благодарственную грамоту 26 ноября вручили автору и ведущему проекта – первому заместителю генерального директора СТВ – Вадиму Щеглову.
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Не остались без внимания и старания тех, кто работал по другую сторону экрана: операторы, ассистенты и звукорежиссёры. Программа «В людях» раскрывает известных персон страны с неожиданного ракурса. Героями откровенных интервью становятся люди разных профессий – артисты, учёные, политики и спортсмены.