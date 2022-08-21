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Проект по поручению Президента – 170 семей военнослужащих получили новое жильё в Боровлянах

21 августа 2022 11:45
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Новости Беларуси. Профессиональный праздник некоторые представители ВВС совместили с личным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Боровлянах торжественно открыли дом для военнослужащих. Среди тех, кто получил ключи, и семьи авиаторов.

Проект по поручению Президента – 170 семей военнослужащих получили новое жильё в Боровлянах-1

Проект реализован в рамках поручения Президента со значительной господдержкой. Строительство выполнено с опережением срока на два месяца.

Проект по поручению Президента – 170 семей военнослужащих получили новое жильё в Боровлянах-4

Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
Это очень значимое событие в жизни каждой семьи, особенно у военнослужащих, когда получаешь ключи от своей собственной квартиры. Потому что в тяжелой обстановке будней, тяжелой работе всегда приятно прийти домой, в уютную квартиру и отдохнуть от всех забот, проблем. В течение года в войсках военно-воздушных сил это уже второй дом, который приходится открывать в торжественной обстановке. И мы этому очень рады. Спасибо большое государству, местным исполнительным властям, строителям, что есть такая забота.

Проект по поручению Президента – 170 семей военнослужащих получили новое жильё в Боровлянах-7

Новоселье празднуют 170 семей военнослужащих.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Игорь Голуб # Александр Лукашенко # Фотофакт

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