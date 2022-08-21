Проект по поручению Президента – 170 семей военнослужащих получили новое жильё в Боровлянах

Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Это очень значимое событие в жизни каждой семьи, особенно у военнослужащих, когда получаешь ключи от своей собственной квартиры. Потому что в тяжелой обстановке будней, тяжелой работе всегда приятно прийти домой, в уютную квартиру и отдохнуть от всех забот, проблем. В течение года в войсках военно-воздушных сил это уже второй дом, который приходится открывать в торжественной обстановке. И мы этому очень рады. Спасибо большое государству, местным исполнительным властям, строителям, что есть такая забота.