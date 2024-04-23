Прямой эфир

Проект «Чистый город» запустят в Жодино. Какие изменения ждут автостанцию?

23 апреля 2024 20:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Жодино разработали проект обновленной автостанции. Старое здание демонтируют, благоустроят прилегающую территорию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Проект «Чистый город» запустят в Жодино. Какие изменения ждут автостанцию?-1

Будет создана современная безбарьерная среда. Новая автостанция будет обслуживать пригородные и сезонные маршруты, а также направление Минск-Жодино, которое по поручению Президента полностью перейдет на электротранспорт. Жодино – один из двух белорусских городов, где реализуется пилотный проект «Чистый город». В рамках концепции развития ему переданы 14 электробусов, выпущенных на шасси МАЗ, которые уже курсируют по улицам города.

Проект «Чистый город» запустят в Жодино. Какие изменения ждут автостанцию?-4

Владимир Зорич, директор УКС Жодино:
Объект этот финансируется за счет средств областного бюджета, он включен в инвестиционную программу Минской области. В конце прошлого года УКС за счет средства областного бюджета реализовало два объекта – это установка зарядных станций на автостанции и установка семи зарядных станций на автобусном парке.

Проект «Чистый город» запустят в Жодино. Какие изменения ждут автостанцию?-7

К строительству нового здания автовокзала приступят в июле. Сдать объект планируют в сентябре.

# Автодороги Беларуси # общество # Владимир Зорич

Другие новости рубрики

Все новости
100 млн инвестиций планируют вложить в развитие Крупского района
23 апреля 2024 20:09

100 млн инвестиций планируют вложить в развитие Крупского района

Более 2 тыс. юношей и девушек посетили молодёжную ярмарку вакансий в Минске
23 апреля 2024 20:08

Более 2 тыс. юношей и девушек посетили молодёжную ярмарку вакансий в Минске

В Миноблисполкоме принимали делегацию Архангельской области. Какие сферы сотрудничества обсудили?
23 апреля 2024 20:06

В Миноблисполкоме принимали делегацию Архангельской области. Какие сферы сотрудничества обсудили?

Наравне с игроманией и алкоголизмом. Чем опасна кредитомания?
23 апреля 2024 19:52

Наравне с игроманией и алкоголизмом. Чем опасна кредитомания?

Лазуткин: ВНС – это наша страховка на будущее
23 апреля 2024 19:49

Лазуткин: ВНС – это наша страховка на будущее

Меньше дня остается до старта ВНС! Как готовятся делегаты и что у них в портфелях?
23 апреля 2024 18:29

Меньше дня остается до старта ВНС! Как готовятся делегаты и что у них в портфелях?

Как проверить жильё на пожарную безопасность и что важно знать об извещателях?
23 апреля 2024 17:39

Как проверить жильё на пожарную безопасность и что важно знать об извещателях?

«Я очень горжусь, что выбрана делегатом!» С каким настроением отправится представитель Минской области на ВНС?
23 апреля 2024 17:39

«Я очень горжусь, что выбрана делегатом!» С каким настроением отправится представитель Минской области на ВНС?

Меморандум об увековечении памяти узников концлагерей подписан в Минске
23 апреля 2024 17:35

Меморандум об увековечении памяти узников концлагерей подписан в Минске

Как начать общение в соцсетях? А1 провела бесплатный мастер-класс для пожилых
23 апреля 2024 17:34

Как начать общение в соцсетях? А1 провела бесплатный мастер-класс для пожилых

Роботы-хирурги и медицинские тренажёры. Медицину будущего представили на выставке «Здравоохранение Беларуси – 2024»
23 апреля 2024 17:26

Роботы-хирурги и медицинские тренажёры. Медицину будущего представили на выставке «Здравоохранение Беларуси – 2024»

Лазуткин: важнейшая функция ВНС – сдерживать агрессивные планы наших недоброжелателей
23 апреля 2024 16:52

Лазуткин: важнейшая функция ВНС – сдерживать агрессивные планы наших недоброжелателей