Проект «Чистый город» запустят в Жодино. Какие изменения ждут автостанцию?

В Жодино разработали проект обновленной автостанции. Старое здание демонтируют, благоустроят прилегающую территорию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Будет создана современная безбарьерная среда. Новая автостанция будет обслуживать пригородные и сезонные маршруты, а также направление Минск-Жодино, которое по поручению Президента полностью перейдет на электротранспорт. Жодино – один из двух белорусских городов, где реализуется пилотный проект «Чистый город». В рамках концепции развития ему переданы 14 электробусов, выпущенных на шасси МАЗ, которые уже курсируют по улицам города.

Владимир Зорич, директор УКС Жодино:

Объект этот финансируется за счет средств областного бюджета, он включен в инвестиционную программу Минской области. В конце прошлого года УКС за счет средства областного бюджета реализовало два объекта – это установка зарядных станций на автостанции и установка семи зарядных станций на автобусном парке.