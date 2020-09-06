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Проедут 1200 километров. Продолжается автопробег по Минской области в поддержку мира

06 сентября 2020 11:33
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Новости Беларуси. К патриотическому марафону в поддержку мира и безопасности в государстве присоединяются все больше белорусов. В стране продолжаются митинги, вело- и автопробеги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проедут 1200 километров. Продолжается автопробег по Минской области в поддержку мира-1

6 сентября Клецк и Копыль с самого утра уже в дороге. Продолжается масштабный автопробег по Минской области. Его участники побывают в каждом районе региона и в общей сложности преодолеют 1 200 километров. Автолюбители собрались, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Они против раскола в обществе и хотят мирной и спокойной жизни.

Проедут 1200 километров. Продолжается автопробег по Минской области в поддержку мира-4

Гомель, Гродно, Волковыск сегодня тоже в пути. Авто- и велопробеги в этих городах запланированы на вторую половину дня. Патриотические мероприятия пройдут в самых разных форматах. Присоединиться может каждый, кому небезразлично будущее своей страны.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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