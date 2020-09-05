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Как подготовить автомобиль к осени? Рассказывает начальник СТО

05 сентября 2020 19:34
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Новости Беларуси. Слякоть, сырость, дождь и первые заморозки. Межсезонье для автовладельцев – ответственный период, ведь смена погоды влияет практически на все агрегаты машины, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Особенно чувствительными авто становятся осенью, когда столбик градусника неуклонно ползет вниз, а дождь за окном становится привычной картиной.  

Как подготовить автомобиль к дождям и другим невзгодам осенней непогоды – советы из первых уст.  

Как подготовить автомобиль к осени? Рассказывает начальник СТО-1

Андрей Лавринович, начальник СТО:  
Осенью увеличивается количество осадков, снижается световой день. Вам необходимо быть уверенным в своем автомобиле. В любой момент ваша аккумуляторная батарея может привести к незаводке автомобиля. А незаводка – это, соответственно, ваше опоздание, задержка, это ваше переживание.  

Аккумуляторную батарею нужно заменить, если это необходимо, либо ее можно дополнительно подзарядить и проверить после зарядки: сможет она вас не подвести в определенный момент.  

Световое оборудование: мы проверяем качество света, фар.  

Как подготовить автомобиль к осени? Рассказывает начальник СТО-4

Тормозная система – одна из главных и важных систем автомобиля. Проверка осуществляется визуальным способом либо специальным оборудованием, проверяется на состояние тормозной жидкости – температуры ее кипения.  

Подвеска: регулировочные работы, естественно, самостоятельно вы не проверите, это нужно сделать в условиях сервиса.  

Как подготовить автомобиль к осени? Рассказывает начальник СТО-7

Одна из технических жидкостей, которую нужно постоянно контролировать – уровень масла в двигателе, потому что масло – это «кровь» автомобиля, без которой он не может передвигаться.  

Автомобиль – это средство передвижения, за которым нужно постоянно ухаживать. Чем больше вы уделяете внимания вашему автомобилю, тем безопаснее ваше передвижение на дорогах общего пользования.  

# Автомобили # общество # Андрей Лавринович # Фотофакт

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