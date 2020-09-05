Как подготовить автомобиль к осени? Рассказывает начальник СТО

Новости Беларуси. Слякоть, сырость, дождь и первые заморозки. Межсезонье для автовладельцев – ответственный период, ведь смена погоды влияет практически на все агрегаты машины, рассказали в программе «Плюс-минус». Особенно чувствительными авто становятся осенью, когда столбик градусника неуклонно ползет вниз, а дождь за окном становится привычной картиной. Как подготовить автомобиль к дождям и другим невзгодам осенней непогоды – советы из первых уст.

Андрей Лавринович, начальник СТО:

Осенью увеличивается количество осадков, снижается световой день. Вам необходимо быть уверенным в своем автомобиле. В любой момент ваша аккумуляторная батарея может привести к незаводке автомобиля. А незаводка – это, соответственно, ваше опоздание, задержка, это ваше переживание. Аккумуляторную батарею нужно заменить, если это необходимо, либо ее можно дополнительно подзарядить и проверить после зарядки: сможет она вас не подвести в определенный момент. Световое оборудование: мы проверяем качество света, фар.

Тормозная система – одна из главных и важных систем автомобиля. Проверка осуществляется визуальным способом либо специальным оборудованием, проверяется на состояние тормозной жидкости – температуры ее кипения. Подвеска: регулировочные работы, естественно, самостоятельно вы не проверите, это нужно сделать в условиях сервиса.