Продлили работу и привлекли дополнительные силы. Когда в Минске устранят все последствия непогоды?

Новости Беларуси. О последствиях непогоды в столице. Поврежденные конструкции, сбитые с ног люди, сорванная кровля и поломанные деревья. Наиболее пострадали Заводской и Фрунзенский районы: это связано с розой ветров. Их территория как раз попадает в полосу движения воздушных потоков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как устраняют последствия урагана в столице, расскажет Ирина Волк.

Так было 14 января. Порывы ветра буквально сбивали людей с ног, противостоять мощной стихии не было шансов. 15 января красный уровень опасности сменился на оранжевый, последствия непогоды продолжили исправлять в столице. Здесь стихия бушевала на максимуме. Коммунальные службы и спасатели распиливали и вывозили поваленные деревья. Их упало только в Минске более 900. Группу быстрого реагирования создали и работники «Зеленстроя». Так, например, от завалов в Ленинском районе оперативно расчищали территорию Лошицкого парка.

Дмитрий Горельский, начальник управления по защите растений и содержанию объектов городского благоустройства УП «Минскзеленстрой»:

Для оперативного устранения последствий вчерашнего урагана были привлечены дополнительные силы и средства нашего предприятия. Также организована работа в продленном режиме, в течение светового дня вчера были убраны все упавшие деревья, сучья, обломанные вершины из центральных объектов, закрепленных за нашим предприятием.