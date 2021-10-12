Продают мёд, овощи и рыбу. Какие цены на ярмарках в Минске?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Урожай подоспел, а по городу каждые выходные разливаются ярмарки-краски. В какую цену витамины и как их выбрать? Отправимся за покупками.

Гастро-тур проведем на самой крупной площадке в столице – «Чижовка-Арена». Осеннее раздолье во всей красе. Синьоры помидоры, королевы тыквы, грецкие орехи. Глобальное потепление на руку аграриям. Все свое. От изобилия яблоку негде упасть.

Юрий Николайчик:

Всего понемногу, немного яблок, немного картошки, а тебе что купили?

Пионерский пряник, сырок. Юрий Николайчик:

Ассортимент хороший, очень хорошо, что люди из регионов приезжают, есть возможность оценить продукцию из других областей Беларуси. Первым в нашу корзину попадает мед. Сергей Иосифович привозит свое золото из Шарковщины. У потомственного пчеловода кочуют 250 семей полосатых. На ярмарке он гость долгожданный. Ложечка липового успокоит нервы, прогонит ларингит. Лесной бальзам укрепит сердце, улучшит сон.

Сергей Петкевич, пчеловод:

Мед есть вересковый, это редкий мед, у нас болото Ельня. Мы туда возим пасеку, он как желе, ароматный очень. Каждому покупателю даем попробовать пробничек. Он оценивает, какой мед нравится больше, тот и берет. Самый полезный мед с прополисом – это натуральный антибиотик, убьет полностью микробы все. Чтобы определить зрелость меда, когда он в жидком виде, взять лопатку и его поднять. Он кладется горочкой.

Здоровый продукт – здоровая конкуренция. К новому сезону фермеры стараются удивить. На домашнем столе из Ганцевичей овощной рай. И дело не только в разноцветном букете томатов. Эти дары – бомба против вирусов.

Оксана Тихая, продавец:

Берут лук-порей, мы высаживаем, все думают, что в Беларуси такой не растет, свежий, только вырвали. Пекинку хорошо берут, капусту. Анастасия Макеева:

Чем лук-порей отличается от традиционного? Оксана Тихая:

Сейчас много витаминов в нем в том плане, что он повышает иммунитет, осенью хорошо его кушать и делать салаты, суп-пюре. Ценовой парад не сильно разнится и не кусается. Слишком плотное соседство. Но в Чижовке покупки обойдутся дешевле, чем в других районах. Морковь, свекла, томаты, перец – в среднем 1,5 рубля. Лучок и капуста – по 1,20. Кило перца чили – 6 рублей. Тыква – от 1,5 до 3. Баклажаны и кукуруза – по 2,20. Яблоки – от 90 копеек до 2,50. Принцесса болот – клюква по 8 рублей. Витамин С того стоит. Любимая бульба – стандарт, рубль.

Александр Рачко, фермер:

Каб сберагчы ўсю зіму картошку, трэба браць сярэднія, позднія сарта, раннія трэба адразу спажываць. Яны разварваюцца сярэдне, жоўтая мякаць, на смак прыемная. Анастасия Макеева:

Какой сорт большим спросом пользуется? Александр Рачко:

«Беллароза», «Гала». Не першы год вырошчваю і прадаю, людзі бяруць.

Карпа купили отборного, «Элитный» называется. Какой званый ужин без хрустящей рыбки? Зеркальных хвостатых здесь на любой цвет и вкус. За живой и копченой выстраиваются очереди. Толстолобик – по 4,50, аэлита, карп элитный – 6,50, щука – 7,5. Не упустите возможность порадовать близких.

Наталья Зиневич, продавец:

Карп жирный, а амур не такой жирный, он слаще. Сом жирноват, есть красные пятна, она немножко, может быть, больная, а может, просто она побита. Идет через транспортер, когда ее отбирают, и она бьется. Но в основном нормально идет и проходит лаборатории, и больную рыбу убирают сразу.

На золотой рыбке и закатках на зиму шоппинг не заканчивается. Мясо и молочка также на высоте. Продегустировать сальце, творожок можно, не отходя от кассы. А после удачных покупок побаловать себя шашлычком и пирожными. Свой городок развернули ремесленниками. Можно украсить дом хендмейдом и даже приблизить мечту о дивном саде. Галерея саженцев отличная. Анастасия Макеева:

Как выбрать саженцы голубики?

Наталья Криваль, садовод:

Чтобы одревесневший ствол уже был, чтобы большой куст был, не однолетка, тогда и ягоды будут раньше. Хризантемы все уличные, без укрытия зимуют, разрастаются очень хорошо. Надо смотреть, чтобы много зелени было, если есть ростки, то они все приживутся.

Осенние ярмарки продлятся до 14 ноября. Каждые выходные. Во всех районах Минска. Приходите на здоровье. К слову, ветеранам, пенсионерам и людям с инвалидностью волонтеры помогут с доставкой бесплатно.