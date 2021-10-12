Прямой эфир

Продают мёд, овощи и рыбу. Какие цены на ярмарках в Минске?

12 октября 2021 11:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Анастасия Макеева, корреспондент:
Урожай подоспел, а по городу каждые выходные разливаются ярмарки-краски. В какую цену витамины и как их выбрать? Отправимся за покупками.

Продают мёд, овощи и рыбу. Какие цены на ярмарках в Минске?-1

Гастро-тур проведем на самой крупной площадке в столице – «Чижовка-Арена». Осеннее раздолье во всей красе. Синьоры помидоры, королевы тыквы, грецкие орехи. Глобальное потепление на руку аграриям. Все свое. От изобилия яблоку негде упасть.

Продают мёд, овощи и рыбу. Какие цены на ярмарках в Минске?-4

Юрий Николайчик:
Всего понемногу, немного яблок, немного картошки, а тебе что купили?

Продают мёд, овощи и рыбу. Какие цены на ярмарках в Минске?-7

Пионерский пряник, сырок.

Юрий Николайчик:
Ассортимент хороший, очень хорошо, что люди из регионов приезжают, есть возможность оценить продукцию из других областей Беларуси.

Первым в нашу корзину попадает мед. Сергей Иосифович привозит свое золото из Шарковщины. У потомственного пчеловода кочуют 250 семей полосатых. На ярмарке он гость долгожданный. Ложечка липового успокоит нервы, прогонит ларингит. Лесной бальзам укрепит сердце, улучшит сон.

Продают мёд, овощи и рыбу. Какие цены на ярмарках в Минске?-10

Сергей Петкевич, пчеловод:
Мед есть вересковый, это редкий мед, у нас болото Ельня. Мы туда возим пасеку, он как желе, ароматный очень. Каждому покупателю даем попробовать пробничек. Он оценивает, какой мед нравится больше, тот и берет. Самый полезный мед с прополисом – это натуральный антибиотик, убьет полностью микробы все. Чтобы определить зрелость меда, когда он в жидком виде, взять лопатку и его поднять. Он кладется горочкой.

Продают мёд, овощи и рыбу. Какие цены на ярмарках в Минске?-13

Здоровый продукт – здоровая конкуренция. К новому сезону фермеры стараются удивить. На домашнем столе из Ганцевичей овощной рай. И дело не только в разноцветном букете томатов. Эти дары – бомба против вирусов.

Продают мёд, овощи и рыбу. Какие цены на ярмарках в Минске?-16

Оксана Тихая, продавец:
Берут лук-порей, мы высаживаем, все думают, что в Беларуси такой не растет, свежий, только вырвали. Пекинку хорошо берут, капусту.

Анастасия Макеева:
Чем лук-порей отличается от традиционного?

Оксана Тихая:
Сейчас много витаминов в нем в том плане, что он повышает иммунитет, осенью хорошо его кушать и делать салаты, суп-пюре.

Ценовой парад не сильно разнится и не кусается. Слишком плотное соседство. Но в Чижовке покупки обойдутся дешевле, чем в других районах. Морковь, свекла, томаты, перец – в среднем 1,5 рубля. Лучок и капуста – по 1,20. Кило перца чили – 6 рублей. Тыква – от 1,5 до 3. Баклажаны и кукуруза – по 2,20. Яблоки – от 90 копеек до 2,50. Принцесса болот – клюква по 8 рублей. Витамин С того стоит. Любимая бульба – стандарт, рубль.

Продают мёд, овощи и рыбу. Какие цены на ярмарках в Минске?-19

Александр Рачко, фермер:
Каб сберагчы ўсю зіму картошку, трэба браць сярэднія, позднія сарта, раннія трэба адразу спажываць. Яны разварваюцца сярэдне, жоўтая мякаць, на смак прыемная.

Анастасия Макеева:
Какой сорт большим спросом пользуется?

Александр Рачко:
«Беллароза», «Гала». Не першы год вырошчваю і прадаю, людзі бяруць.

Продают мёд, овощи и рыбу. Какие цены на ярмарках в Минске?-22

Карпа купили отборного, «Элитный» называется.

Какой званый ужин без хрустящей рыбки? Зеркальных хвостатых здесь на любой цвет и вкус. За живой и копченой выстраиваются очереди. Толстолобик – по 4,50, аэлита, карп элитный  6,50, щука  7,5. Не упустите возможность порадовать близких.

Продают мёд, овощи и рыбу. Какие цены на ярмарках в Минске?-25

Наталья Зиневич, продавец:
Карп жирный, а амур не такой жирный, он слаще. Сом жирноват, есть красные пятна, она немножко, может быть, больная, а может, просто она побита. Идет через транспортер, когда ее отбирают, и она бьется. Но в основном нормально идет и проходит лаборатории, и больную рыбу убирают сразу.

Продают мёд, овощи и рыбу. Какие цены на ярмарках в Минске?-28

На золотой рыбке и закатках на зиму шоппинг не заканчивается. Мясо и молочка также на высоте. Продегустировать сальце, творожок можно, не отходя от кассы. А после удачных покупок побаловать себя шашлычком и пирожными. Свой городок развернули ремесленниками. Можно украсить дом хендмейдом и даже приблизить мечту о дивном саде. Галерея саженцев отличная.

Анастасия Макеева:
Как выбрать саженцы голубики?

Продают мёд, овощи и рыбу. Какие цены на ярмарках в Минске?-31

Наталья Криваль, садовод:
Чтобы одревесневший ствол уже был, чтобы большой куст был, не однолетка, тогда и ягоды будут раньше. Хризантемы все уличные, без укрытия зимуют, разрастаются очень хорошо. Надо смотреть, чтобы много зелени было, если есть ростки, то они все приживутся. 

Продают мёд, овощи и рыбу. Какие цены на ярмарках в Минске?-34

Осенние ярмарки продлятся до 14 ноября. Каждые выходные. Во всех районах Минска. Приходите на здоровье. К слову, ветеранам, пенсионерам и людям с инвалидностью волонтеры помогут с доставкой бесплатно.

Продают мёд, овощи и рыбу. Какие цены на ярмарках в Минске?-37

Светлана Царикова:
Ярмарка – дело хорошее. Хотя у меня и дача, но кое-что не растет на даче. Искала, чтобы была хорошая свинина, я ее нашла. Я благодарна всем поставщикам и организациям, которые прислали людей на ярмарку. Что нужно, можно купить, просто нужно походить, посмотреть, оценить.

# Торговля в Беларуси # общество # Юрий Николайчик # Анастасия Макеева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Чтобы всё было космически круто». На малой родине Олега Новицкого прошёл забег в честь его юбилея
12 октября 2021 11:18

«Чтобы всё было космически круто». На малой родине Олега Новицкого прошёл забег в честь его юбилея

Александр Лукашенко о белорусском образовании: «Давайте определимся, как мы будем принимать в вузы людей»
12 октября 2021 10:34

Александр Лукашенко о белорусском образовании: «Давайте определимся, как мы будем принимать в вузы людей»

Косички уже не в тренде. Какие прически модно делать в этом сезоне?
12 октября 2021 10:29

Косички уже не в тренде. Какие прически модно делать в этом сезоне?