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«Процветаем, становимся лучше»: Заводскому району Минска 80 лет

18 марта 2018 14:23
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Новости Беларуси. Заводскому району Минска 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Процветаем, становимся лучше»: Заводскому району Минска 80 лет-1

Самым промышленным его называют не случайно: по объемам производства автомобильной техники, стройматериалов и другой продукции он первый в республике. А ведущие специалисты подтверждают качество наших товаров на мировом рынке.

«Процветаем, становимся лучше»: Заводскому району Минска 80 лет-4

17 марта у «Чижовка-Арены» развернулся настоящий праздник. Здесь прошла выставка техники. А на церемонии награждения отметили лучших сотрудников предприятий. Интерактивные площадки с играми, фотозонами и танцами не давали скучать гостям и жителям района.

«Процветаем, становимся лучше»: Заводскому району Минска 80 лет-7

Горожане:
Я, конечно, поздравляю все предприятия Заводского района. Процветаем, становимся лучше!

«Процветаем, становимся лучше»: Заводскому району Минска 80 лет-10

Мы живем в Заводском районе. От всей души хотим пожелать огромного позитива, всех благ и дальнейшего хорошего праздника.

Очень много спортивных объектов построено, это радует.

«Процветаем, становимся лучше»: Заводскому району Минска 80 лет-13

Поздравляем прекрасный Заводской район с этим прекрасным праздником. Даже погода шепчет в такой день и радует глаз. Выросли в этом районе, и он изменился только в лучшую сторону.

«Процветаем, становимся лучше»: Заводскому району Минска 80 лет-16

Все желающие могли согреться горячим чаем и попробовать угощения местных поваров. Вечернюю программу завершили праздничные концерт с участием белорусских звезд и салют.

# общество # Юбилеи # Фотофакт

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