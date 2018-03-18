«Процветаем, становимся лучше»: Заводскому району Минска 80 лет

Новости Беларуси. Заводскому району Минска 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самым промышленным его называют не случайно: по объемам производства автомобильной техники, стройматериалов и другой продукции он первый в республике. А ведущие специалисты подтверждают качество наших товаров на мировом рынке.

17 марта у «Чижовка-Арены» развернулся настоящий праздник. Здесь прошла выставка техники. А на церемонии награждения отметили лучших сотрудников предприятий. Интерактивные площадки с играми, фотозонами и танцами не давали скучать гостям и жителям района.

Горожане:

Я, конечно, поздравляю все предприятия Заводского района. Процветаем, становимся лучше!

Мы живем в Заводском районе. От всей души хотим пожелать огромного позитива, всех благ и дальнейшего хорошего праздника. Очень много спортивных объектов построено, это радует.

Поздравляем прекрасный Заводской район с этим прекрасным праздником. Даже погода шепчет в такой день и радует глаз. Выросли в этом районе, и он изменился только в лучшую сторону.