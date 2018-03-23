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Проблемы сева и реализации продукции обсудили 23 марта на форуме фермеров в Минске

23 марта 2018 14:30
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Новости Беларуси. Фермеры Минщины 23 марта обсудили проблемы будущего сева и реализации сельскохозяйственной продукции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Проблемы сева и реализации продукции обсудили 23 марта на форуме фермеров в Минске-1

Проблемы сева и реализации продукции обсудили 23 марта на форуме фермеров в Минске-3

В Минске прошел специальный форум. На нем присутствовали руководители фермерских хозяйств и представители «Белкоопсоюза». Именно эта организация – основной покупатель того, что выращивают частники. Так, в 2017 году у них было приобретено продукции на 300 тысяч рублей. В основном, это картофель. А рынку нужен не только он.

Проблемы сева и реализации продукции обсудили 23 марта на форуме фермеров в Минске-6

Инесса Короткевич, и.о. заместителя председателя правления «Белкоопсоюза»:
Необходима продукция ранних сортов созревания. В объемах закупки сельскохозяйственной продукции более 60% –это закупка от населения. От фермерских хозяйств мы закупаем до 10%, остальную часть у сельскохозяйственных организаций. Поэтому нам не важна форма собственности: юридическое это лицо или физическое. Главное – это качество, цена и условия доставки.

Проблемы сева и реализации продукции обсудили 23 марта на форуме фермеров в Минске-9

На Минщине 756 фермерских хозяйств. Они занимаются молочным и мясным животноводством, а также растениеводством, огородничеством, садоводством. Ежегодно валовой сбор зерна у частников составляет почти 30 тысяч тонн, картофеля – более 130 тысяч.

Проблемы сева и реализации продукции обсудили 23 марта на форуме фермеров в Минске-12

# общество # Сельское хозяйство # Фотофакт # Инесса Короткевич

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