Проблемы сева и реализации продукции обсудили 23 марта на форуме фермеров в Минске

Новости Беларуси. Фермеры Минщины 23 марта обсудили проблемы будущего сева и реализации сельскохозяйственной продукции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минске прошел специальный форум. На нем присутствовали руководители фермерских хозяйств и представители «Белкоопсоюза». Именно эта организация – основной покупатель того, что выращивают частники. Так, в 2017 году у них было приобретено продукции на 300 тысяч рублей. В основном, это картофель. А рынку нужен не только он.

Инесса Короткевич, и.о. заместителя председателя правления «Белкоопсоюза»:

Необходима продукция ранних сортов созревания. В объемах закупки сельскохозяйственной продукции более 60% –это закупка от населения. От фермерских хозяйств мы закупаем до 10%, остальную часть у сельскохозяйственных организаций. Поэтому нам не важна форма собственности: юридическое это лицо или физическое. Главное – это качество, цена и условия доставки.