Проблемы сева и реализации продукции обсудили 23 марта на форуме фермеров в Минске

Новости Беларуси. Фермеры Минщины 23 марта обсудили проблемы будущего сева и реализации сельскохозяйственной продукции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Фермеры Минщины 23 марта обсудили проблемы будущего сева и реализации сельскохозяйственной продукции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Минске прошел специальный форум. На нем присутствовали руководители фермерских хозяйств и представители «Белкоопсоюза». Именно эта организация – основной покупатель того, что выращивают частники. Так, в 2017 году у них было приобретено продукции на 300 тысяч рублей. В основном, это картофель. А рынку нужен не только он.
Инесса Короткевич, и.о. заместителя председателя правления «Белкоопсоюза»:
Необходима продукция ранних сортов созревания. В объемах закупки сельскохозяйственной продукции более 60% –это закупка от населения. От фермерских хозяйств мы закупаем до 10%, остальную часть у сельскохозяйственных организаций. Поэтому нам не важна форма собственности: юридическое это лицо или физическое. Главное – это качество, цена и условия доставки.
На Минщине 756 фермерских хозяйств. Они занимаются молочным и мясным животноводством, а также растениеводством, огородничеством, садоводством. Ежегодно валовой сбор зерна у частников составляет почти 30 тысяч тонн, картофеля – более 130 тысяч.