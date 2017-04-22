Призрак, архитектура и могилы выдающихся людей. Чем знамениты Кальварийское, Военное, Восточное и Минское Братское кладбища

Минск – город с богатой многовековой историей. Немало выдающихся людей жили и трудились в столице, здесь они обрели и вечный покой. Самое старое захоронение Минска – Кальварийское кладбище. Точная дата его основания неизвестна. По официальной версии. кладбищу около 200 лет, но некоторые историки называют цифру в три раза больше.

Первоначально на месте Кальварии был сакральный комплекс Кармелитского ордена, датируемый 1745 годом. Через полвека захоронения переместили за черту города, чтобы предотвратить распространение инфекционных заболеваний. В 1830 году кладбище огородили, построили въездную монументальную браму.

Вскоре деревянный костел Кальварии заменил каменный, который после прихода советской власти оставался единственным действующим католическим храмом Минска. Чудом кладбище и костел уцелели во время Великой Отечественной войны. Но в 60-е годы над Кальварией нависла новая угроза. Тогда объект хотели снести для строительства магистрали. Силами верующих костел и кладбище уцелели.

Павел Люсеков, историк, экскурсовод:

Сама назва Кальварыя – гэта лацінская «calva» (чэрап). Гэта тое ж самае, што па-старажытнагрэчаскаму «галгофа». Месца, дзе ўкрыжавалі Хрыста. Таму і крыжовая алея, ці касёльная. Таму і касцёл узвышэння святога крыжа. Кальвария пропитана особой атмосферой. Кажется, что время здесь останавливается или даже поворачивается вспять. А легенды, связанные с этим местом живут до сих пор. Одна из них связана со старинным склепом.

Павел Люсеков, историк, экскурсовод:

У сярэдзіне XIX стагоддзя там пахавалі маладую дзяўчыну. Памерла, закалацілі ў труну. Апынулася, што не памерла, а заснула літаргічным сном. Не змагла выбрацца, загінула ў пакутах. І кажуць, што у 12 ночы паміж шэрагамі магіл ходзіць белая постаць. Яе называюць Белай панай Кальварыі. Тысячи судеб хранит это молчаливое место. Более 30 заслуженных деятелей искусства, литераторов, политиков покоятся здесь. К примеру, Ян Болеслав Луцкевич. Штаб-капитан известен тем, что принимал участие в повстании Калиновского. А его младший сын – Стефан – хирург, спасший Янку Купалу после попытки самоубийства.

Еще один заслуженный деятель, который покоится на Кальварийском кладбище, – Янка Лучина. Человек, который через 25 лет после повстания Калиновского своим стихотворением «Роднай старонцы» прервал молчание белорусскоязычных изданий. К сожалению, умер он совсем молодым и даже не увидел, как вышла в свет его книга. Павел Люсеков, историк, экскурсовод:

Выдавалася ягоная кніжка, дарэчы, тымі самымі братамі Луцкевічамі, чый бацька ляжыць тут зусім недалёка. А ён тут ляжыць не адзін. Гэта ягоная сястра Антаніна, побач брат Антоній. Ёсць бацька і маці – Люцыян і безыменная магіла (гэта магіла ягонай мамы). А вы зараз стаіце на плітцы сярэдзіны XIX стагоддзя. З 1850-х гадоў.

Уже 27 лет, как комплекс всех сооружений вместе с захоронениями включен в государственный список памятников градостроительства и архитектуры Минска. С 1967 Кальварийское кладбище года закрыто для новых захоронений. Однако погребение рядом с ранее умершими близкими родственниками возможно. Павел Люсеков, историк, экскурсовод:

Месца, мне падаецца, у яго ёсць турыстычны патэнцыял. Самае галоўнае – яго выкарыстоўваць. Таму што калі Варшава мае Палонскія, калі Львоў мае Лычакоўку, калі Масква мае Навадзевічае, уласна кажучы, чаму Мінску не мець Кальварыю, Вайсковыя і Усходнія могілкі. Месца ўшанавання, месца памяці, гісторыі. Таму што калі ты прыходзіш, глядзіш XIX стагоддзя склепы, нейкія людзі жылі, нешта адзін аднаму пісалі, ты ўсведамляеш, што не ты першы, хто ў гэтым горадзе жыве, і напэўна не ты апошні. І, чытаючы пра гэтых люзей, што яны зрабілі, якімі яны былі, ты нешта бярэш для сябе. Еще один старинный столичный некрополь – Военное кладбище.

Появилось оно в 40-е годы XIX века. Тогда это было кладбище Минского военного госпиталя. Находилось оно на окраине Минска и называлось Долгим бродом. Через полвека места на кладбище не стало – его закрыли для захоронений, но вскоре решили расширить. 2 июня 1895 года захоронения осветили и провели панихиду по всем воинам, покоящимся на старом кладбище.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Гэтая тэрыторыя была падзелена такім крыжападобным планам на чатыры алеі, адпаведна было чатыры участкі. Адмыслова два для пахавання артылерыстаў, адзін для пехацінцаў, яшчэ ўчастак для пахавання прадстаўнікоў усіх астатніх радоў войск. На пересечении тропинок кладбища воздвигли крест. Сейчас на этом месте возвышается церковь Александра Невского, созданная в стиле русского узорья XVII века. Храм увековечивает память воинов, погибших во время русско-турецкой войны. Во время Великой Отечественной войны церковь Александра Невского подвергалась бомбардировке, но ни одна бомба, направленная на храм, не взорвалась.

Минское Военное кладбище – место вечного успокоения свыше 500 солдат, офицеров и партизан, погибших в годы Второй мировой. На Военном кладбище вечный покой обрели выдающиеся деятели искусства, литературы и науки, общественные и государственные деятели: великие белорусские писатели Якуб Колас и Янка Купала, революционер Иван Пулихов, поэт Михаил Климкович, первый президент БССР Всеволод Игнатовский, основатель белорусского театра Юстигней Мирович.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Ужо ў 90-я гады з’явіўся зусім незвычайны для Беларусі надгробак, які называецца прыгожым армянскім словам «хічкан». Гэта сімвалічная скульптурная кампазіцыя, нагробкавая, тут пахавання няма. Усталяваны ён абшчынай армян Беларусі ў памяць і ў гонар усіх прадстаўнікоў армянскага народа, якія заігінулі падчас адной з страшных трагедый, адносна надяўніх, – гэта землятрус 1988 года. І таксама ўшаноўваецца памяць тых, хто загінуў на пачатку XX стагоддзя падчас генацыду армянскага народа 1915-16 гадоў.

Многие пророчили Военному кладбищу звание самого поэтичного. Здесь планировалось хоронить элиту города. Но эту нишу заняло появившееся в 1952 году Восточное кладбище.

С 2003 года на Восточном кладбище хоронят политическую, культурную, научную и спортивную элиту. Это кладбище выделяется оригинальностью и красотой надгробий.

Сергей Грунтов, этнолог, историк:

Шмат вельмі вядомых скульптараў працавала над стварэннем гэтых помнікаў. І вось калі тут прайсціся, мы фактычна з 60-х гадоў да цяперашняга часу можам убачыць гісторыю беларускай мемарыльнай скульптуры, якой яна была. Ад соцрэалізма да нейкіх эксперыментаў у 80-я, 90-я гады. І тое, чым яна з’ўляецца сёння. Такім чынам, гэтую прастору можна разглядаць як музей скульптуры пад адкрытым небам. Беларускай савецкай і сучаснай скульптуры. Недалеко от входа расположилась величественная статуя белорусского партийного и государственного деятеля Петра Мироновича Машерова.

Наши любимые писатели Василий Быков и Владимир Короткевич покоятся на Восточном кладбище.

Сюда можно прийти почтить память трагически погибшего в авиакатастрофе Руслана Салея и всеми любимого солиста группы «Песняры» Владимира Мулявина.

Сергей Грунтов, этнолог, историк:

Тут дазволены пахаванні толькі такіх выбітных, вельмі значных для Беларусі асоб. Тут для іх зарэзервавана тэрыторыя. І вось калі тут прайсціся па алеях, то мы можам пабачыць палову школьнага падручніка па літаратуры. Можна і гісторыю беларускага кіно, і мастацтва, і скульптуры. Усё тут разам сабрана.

Статус историко-культурной ценности получило и Минское братское военное кладбище 1914-1918 годов. Здесь нашли покой около пяти тысяч человек. Имена больше части, к сожалению, не известны.

Сергей Грунтов, этнолог, историк:

Гэтыя могілкі значныя тым, што фактычна ўсе, хто паміраў у Мінску ў шпіталях, каго прывозілі з фронта (і салдат, і афіцэраў), былі пахаваны на гэтым месцы.

В основном на Минском братском кладбище покоятся солдаты пехотных, гренадерских и стрелковых полков Русской Императорской армии. Среди погребенных есть и офицеры-герои. Встречаются казаки, пограничники, мотоциклетчики, летчики, воздухоплаватели, шоферы, связисты, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.