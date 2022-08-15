Привлечено порядка 3800 торговых объектов. Куда можно продать яблоки и какие продукты тоже принесут прибыль?

Кроме того, к заготовкам привлечено порядка 3 800 торговых объектов, расположенных в сельской местности, работает более 800 заготовителей. Белкоопсоюз принимает практически всю продукцию, которую можно вырастить на частном подворье или даче: овощи, фрукты, мед, ягоды, а также мясо и кожевенное сырье. Справки о наличии приусадебных участков и другие документы для сдачи продукции не требуются. Рекордный урожай черники уже принес белорусам прибыль. По прогнозам ученых, грибной сезон также обещает быть урожайным. Сейчас активно ведется закупка лисичек. В скором времени пойдут белые грибы, опята, маслята и подосиновики. Впереди сезон аронии, или черноплодной рябины. Переработчики также заинтересованы и в этой ягоде.