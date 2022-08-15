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Привлечено порядка 3800 торговых объектов. Куда можно продать яблоки и какие продукты тоже принесут прибыль?

15 августа 2022 06:24
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Новости Беларуси. В Беларуси наступил сезон сбора овощей и фруктов. Организации начали массовую закупку яблок у населения. Развернута целая сеть заготовительных пунктов – около 730 по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Привлечено порядка 3800 торговых объектов. Куда можно продать яблоки и какие продукты тоже принесут прибыль?-1

Кроме того, к заготовкам привлечено порядка 3 800 торговых объектов, расположенных в сельской местности, работает более 800 заготовителей. Белкоопсоюз принимает практически всю продукцию, которую можно вырастить на частном подворье или даче: овощи, фрукты, мед, ягоды, а также мясо и кожевенное сырье. Справки о наличии приусадебных участков и другие документы для сдачи продукции не требуются. Рекордный урожай черники уже принес белорусам прибыль. По прогнозам ученых, грибной сезон также обещает быть урожайным. Сейчас активно ведется закупка лисичек. В скором времени пойдут белые грибы, опята, маслята и подосиновики. Впереди сезон аронии, или черноплодной рябины. Переработчики также заинтересованы и в этой ягоде.  

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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