«Пришла на предприятие швеёй. Доросла до главного экономиста». Как работает частное предприятие в Бобруйске?

Новости Беларуси. Бизнес должен быть честным – так прозвучал один из главных тезисов Всебелорусского народного собрания, когда речь зашла про будущее частного сектора экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И в ближайшей пятилетке в стране готовы поддержать инициативных предпринимателей. Но тех, кто ориентируется на инновации, а главное – прозрачную работу. Государство и бизнес должны быть партнерами. Репортаж Юлии Мычки о честном частном бизнесе.

Василий Баранчук, директор предприятия «Барро»:

Если сравнить 1996 год и сегодняшний год, то я скажу, что условия для бизнеса продвинулись в значительно лучшую сторону. Поэтому сегодня можно открыть бизнес и по заявительному принципу.

Свой бизнес бобруйчанин Василий Баранчук начинал с оптовой торговли и штата в 12 человек. Сегодня это производственные площадки на 7 000 квадратных метров и почти 200 людей, которые каждый день работают над бобруйским брендом, известным далеко за пределами Беларуси. На этих матрасах видят сны украинцы, латыши, россияне. А с недавних пор продукция предприятия удачно продается и в Дании.

Бизнес, конечно, требует, чтобы в него вкладывали не только деньги, но и душу. Свою продукцию Василий тестирует самостоятельно. Например, сейчас директор спит на новом матрасе собственного производства. После тест-драйва новинку планируют ввести в производство и предложить покупателям.

Юлия Мычка, корреспондент:

Чтобы бобруйский бизнес не заснул, здесь раз в год стараются обновлять оборудование. Это позволяет не только улучшить качество товара, но и быть конкурентоспособными.

Василий Баранчук после Всебелорусского народного собрания привез домой несколько страниц пометок, связанных с развитием бизнеса на ближайшую пятилетку. С предложением Президента о создании технопарков абсолютно согласен. Ведь он хорошо помнит, как сам столкнулся с проблемой, где и как разместить свой повзрослевший бизнес.

Василий Баранчук:

Я прошел вот эти арендные годы, когда бизнес наш был в аренде. Конечно, иметь собственное свое производство, собственные площади – это большой плюс для бизнеса. Если есть возможность, а я думаю, что государству скажут большое спасибо те люди, которые сегодня возьмут бесплатно здания, надо их отдать и пользоваться для развития производств.

Среди обязательных качеств современного белорусского бизнесмена Василий отмечает честность. Ему не стыдно смотреть в глаза людям. За 25 лет его штат вырос почти в 15 раз. И все эти непростые годы он чувствовал ответственность за сотрудников и их семьи. Да, времена были разные – скачки валют, коронавирус и другие обстоятельства влияли на доход. Но о зарплате в конвертах бизнесмен даже не допускал и мысли. Обидеть людей, оставить их без социальных гарантий – значит предать тех, кто каждый день старается для твоего бизнеса.

Елена Гончаронок, главный экономист предприятия «Барро»:

Я пришла на предприятие швеей. Доросла до главного экономиста, я очень довольна. Конечно, начинали мы с примитивных машинок, оборудование наше мы сейчас модернизировали, более новейшее. И наши матрасы – я очень рада и довольна – знают не только в Бобруйске, в Беларуси, но и в зарубежье.