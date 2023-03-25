«Принципы социальной справедливости, народовластия». О чём говорили на пленуме Компартии Беларуси?

Новости Беларуси. VIII объединенный пленум Центрального комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии Коммунистической партии Беларуси сегодня, 25 марта, в Минске собрал порядка 100 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Управленцы, парламентарии и ветераны труда рассмотрели вопросы внесения изменений и дополнений в устав в связи с обновленным законодательством страны. Сейчас в партии готовятся к перерегистрации и повышают требования к потенциальным партийцам. На данный момент в рядах КПБ более 6,5 тысячи человек. Среди них практически 15 % – представители молодежи. Кроме того, коммунисты выступили с политическим заявлением в связи со сложившейся внешнеполитической ситуацией, дали партийную оценку событиям, когда иностранные государства совершали попытки вмешательства в наши внутренние дела на протяжении всей истории Беларуси.

Сергей Сыранков, второй секретарь ЦК КПБ:

Принципы социальной справедливости, народовластия, которые подчеркнуты уже в обновленной редакции Конституции, ложатся на душу простым гражданам, избирателям и белорусам. И по сути, мы никоим образом не идем в разрез с теми посылами, которые в настоящее время есть и в соответствии с новой Конституцией, и в соответствии с новым законом о политических партиях. И люди разделяют те принципы, благодаря которым еще в советский период была выстроена мощнейшая держава вообще на территории бывшего постсоветского пространства.