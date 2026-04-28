В Кыргызстане проходит совещание министров обороны государств-участников ШОС

Четверть века ШОС – это убедительное доказательство жизнеспособности принципов равноправия, взаимоуважения и учета интересов друг друга. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин на совещании министров обороны государств – участников Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 25 лет она не просто пополнилась новыми участниками, наблюдателями и странами-партнерами, но и превратилась в один из ключевых центров силы будущего многополярного мира. Основной акцент делается на проблематику международной безопасности. И здесь военное сотрудничество остается одним из приоритетных. Белорусская сторона предлагает создавать принципиально новые механизмы взаимодействия и продолжать практику проведения учений в формате ШОС.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Говоря о развитии оборонной составляющей организации, мы не подразумеваем создание военного блока, милитаризацию и деятельность, направленную против других стран. Рассматриваем расширение военного сотрудничества исключительно как инструмента укрепления доверия, поддержания мира и стабильности в Евразии. Сегодня как никогда важно сохранять единство и сплоченность перед лицом общих вызовов и угроз. Уверен, что совместными усилиями, опираясь на «шанхайский дух» и твердые принципы, мы сможем превратить пространство ШОС в регион образцовой стабильности, развития и процветания.

Также в Бишкеке состоялась рабочая встреча министра обороны Беларуси с индийским коллегой. Белорусская сторона отметила дружеский и конструктивный характер отношений. Стороны озвучили и ряд конкретных предложений по повышению эффективности взаимодействия. Так, в 2025-м в Индии прошли обучение 10 военнослужащих из Беларуси и южно-азиатская сторона готова выделить квоту и в будущем году.