«Приложить максимум усилий, дабы морально поддержать в той беде». Николай Васильков рассказал о помощи украинцам
Новости Беларуси. В Гомельскую область продолжают прибывать граждане Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В регионе их сейчас находится более 300. Неравнодушные белорусы помогают чем могут: вещи, одежда, добровольные пожертвования.
12 марта украинцев, размещенных в санатории «Золотые пески» Гомельского района, посетили депутаты. Парламентарии встретились с семьями, которым пришлось покидать дома практически без вещей. Сейчас в санатории находятся около 80 человек. За прошлые сутки доставили более 20, в том числе пенсионеров и детей. Людям передали материальную помощь и сладкие подарки для малышей.
«Это и продукты, и питьевая вода, и средства гигиены – все, что необходимо». Шевцов о работе с украинцами в Беларуси. Читайте здесь.
Николай Васильков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сочли своим долго приложить максимум усилий, дабы морально поддержать в той беде, которая есть на сегодня. И соответственно мы постарались материально поддержать те организации, которые оказывают эту посильную помощь в части размещения, питания, пребывания нашего братского народа.