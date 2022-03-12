«Приложить максимум усилий, дабы морально поддержать в той беде». Николай Васильков рассказал о помощи украинцам

Новости Беларуси. В Гомельскую область продолжают прибывать граждане Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В регионе их сейчас находится более 300. Неравнодушные белорусы помогают чем могут: вещи, одежда, добровольные пожертвования.

12 марта украинцев, размещенных в санатории «Золотые пески» Гомельского района, посетили депутаты. Парламентарии встретились с семьями, которым пришлось покидать дома практически без вещей. Сейчас в санатории находятся около 80 человек. За прошлые сутки доставили более 20, в том числе пенсионеров и детей. Людям передали материальную помощь и сладкие подарки для малышей.