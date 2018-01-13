«Прилетел на вертолете Дед Мороз!» Масштабный праздник у минского Дома Милосердия

Новости Беларуси. У столичного Дома Милосердия 13 января проходит масштабный праздник «Духовная семья – благосостояние общества», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спортивные состязания, танцы у костра, концертная программа, дегустация солдатской каши и блюд из приходской трапезной. Атмосферу создавали сказочные герои, а рождественские сувениры предлагали ряженые скоробейники.

Кульминацией праздника стал визит Деда Мороза и Снегурочки. Настоящие спонсоры торжественного настроения сошли с трапа приземлившегося вертолета.

Протоирей Николай, священник Всехсвятского прихода Минска:

Наш приход по благословению отца Федора устраивает такой праздник, на котором могут присутствовать и наши прихожане, и горожане, и те гости столицы, которые знают о нем, чтобы порадоваться вместе с нами.

Участница праздника:

Здесь так красиво, хорошо, интересно. Тут поразвлекаться можно. Прилетел на вертолете Дед Мороз!