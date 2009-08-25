Причиной смерти Майкла Джексона стала передозировка

В крови покойного певца была обнаружена смертельная концентрация пропофола - сильнодействующего анестетика.

В то же время сообщается, что коронер пришел к выводу, что причиной смерти певца стала «смертельная комбинация препаратов», включая пропофол.



Майкл Джексон скоропостижно скончался в Лос-Анджелесе 25 июня 2009 года. Для выяснения причин смерти певца были проведены две судмедэкспертизы, однако их результаты ранее не сообщались.



Версия, что причиной смерти Джексона стала передозировка сильнодействующих препаратов, появилась в СМИ сразу же после того, как стало известно о кончине певца. Позже стало известно, что пропофол был обнаружен в доме певца в Лос-Анджелесе.



В рамках расследования обстоятельств смерти Джексона свидетельские показания дал его личный врач Конрад Мюррей, находившийся с певцом в последние часы его жизни. Мюррей сообщил, что Джексон страдал от бессонницы и для борьбы с ней он давал ему сильнодействующие лекарства, в том числе и пропофол - применяемый для анестезии в стационарах.



Согласно показаниям Мюррея, с которыми удалось ознакомиться CNN, в день смерти Джексона он ввел ему 25 миллиграммов пропофола. Кроме того, 25 июня с 1:30 до 10:30 Мюррей дал Джексону еще несколько седативных препаратов, в том числе валиум (диазепам), ативан (лоразепам) и версед (мидазолам).



Мюррей сообщил, что постоянно наблюдал за состоянием Джексона и отлучился от своего пациента не более, чем на две минуты, однако когда он вернулся, певец уже не дышал. Врач Джексона подчеркнул, что последнюю инъекцию пропофола он сделал после многочисленных просьб своего пациента, сообщает Lenta.ru.

