При замене теплотрассы в Гомеле рабочие потревожили древний некрополь

Новости Беларуси. Тайна смерти знаменитой соотечественницы, последней гомельской княгини Ирины Паскевич, вероятно, скоро будет разгадана. В Гомеле при замене теплотрассы обнаружен древний христианский некрополь. Здесь среди останков, как предполагают специалисты, могут оказаться и княжеские.

Студенческий сквер в самом центре Гомеля сквером стал сравнительно недавно – в 60-ые годы XX столетия. До этого здесь был крупнейший христианский некрополь: хоронили здесь и православных, и католиков. Однако в советское время кладбище упразднили, а по его территории провели теплотрассу.

На человеческие останки энергетики наткнулись, как говорится, с первой лопаты. За две недели работ еще не было дня без новых находок. Идентифицировать их практически не представляется возможным. Однако не исключено, что именно здесь может находиться прах последней гомельской княгини Ирины Паскевич. Есть свидетели того, что ее останки были захоронены именно здесь.

Анна Михайловна – коренная гомельчанка – хорошо помнит рассказы своей матери о тех событиях.

Анна Иванова:

Она шла домой и видела похоронную процессию. И люди говорили, что это хоронят княгиню Паскевич. Может быть, ее перезахоранивали? Мама не знала этого, не помнила. Ей в 1925 году было 15 лет.

К сожалению, в распоряжении гомельских историков больше легенд, чем документальных свидетельств. Вот и с Ириной Паскевич все неоднозначно. Эта женщина строила в Гомеле больницы, школы, приюты, принимала здесь же членов императорской фамилии и даже первый перевод романа «Война и Мир» на французский язык появился благодаря ее таланту именно на берегах Сожа. Лев Толстой, кстати, читал перевод лично и остался доволен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из последних загадок этой образованнейшей женщины: почему она, дворянка голубых кровей, осталась после революции в Гомеле. Пережив национализацию роскошного имения, она доживала свой век в домах простых гомельчан. Сегодня один из них пытаются сохранить волонтеры и историки.

Андрей Скидан, научный сотрудник Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Ф. Г. Шклярова:

Па лягендзе, ў 1925 годзе менавіта з гэтага дома выносілі Ірыну Іванаўну Паскевіч. Тут з 1930-х гадоў знаходзіўся Гомельскі музычны тэхнікум, дзе выкладалі вядомыя беларускія кампазітары Аляксей Туранкоў і Дзмітрый Пукст. Для нас гэты дом сімвалічны. Гэта захаванне не только дома № 17. Гэта захаванне – спроба прецэндэнтаў захавання ўвогуле старой забудовы горада.

Легендарный дом и легендарная княгиня. А есть и еще одна легенда, по которой гомельчане весной 1925 года просили в Москве разрешение похоронить Ирину Паскевич в родовой усыпальнице. Однако, пока одобрение пришло, ее останки уже были преданы земле у стен Петропавловского собора. По официальной версии, княжеский прах находятся там до сегодняшнего дня.

Татьяна Литвинова, заведующая художественным отделом музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля Румянцевых и Паскевичей:

Мы на это место и указали. Там же, около собора, установлен бюст работы скульптора Долгова памяти Ирины Паскевич. И как-то трудно себе представить, что эту большую надгробную плиту в свое время могли сдвинуть, в 50-60-е годы, эксгумировать Ирину Паскевич и перенести на Новиковское кладбище. Достаточно близко эта плита лежит к собору. Вероятнее всего, ее прах находится у Петропавловского собора.

Дом № 17 по улице Волотовской разберут и сложат на хранение, в будущем его планируют собрать на новом месте и в новом качестве. Работы по укладке теплотрассы завершат до июля. Студенческий сквер благоустроят к осени. Не известно только, когда будут разгаданы все загадки жизни и смерти последней гомельской княгини Ирины Паскевич.