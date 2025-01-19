Президенты Беларуси и России обсудили актуальные рабочие вопросы двустороннего взаимодействия

Президенты Беларуси и России провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись поздравлениями с великим праздником Крещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российский лидер передал наилучшие пожелания всем православным белорусам. Кроме того, президенты обсудили актуальные рабочие вопросы двустороннего взаимодействия. Подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства двух стран во всех сферах, договорились о дальнейших контактах. Также российский коллега пожелал Александру Лукашенко успехов на предстоящих президентских выборах.