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Президенты Беларуси и России обсудили актуальные рабочие вопросы двустороннего взаимодействия

19 января 2025 13:32
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Президенты Беларуси и России провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись поздравлениями с великим праздником Крещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенты Беларуси и России обсудили актуальные рабочие вопросы двустороннего взаимодействия-2

Российский лидер передал наилучшие пожелания всем православным белорусам. Кроме того, президенты обсудили актуальные рабочие вопросы двустороннего взаимодействия. Подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства двух стран во всех сферах, договорились о дальнейших контактах. Также российский коллега пожелал Александру Лукашенко успехов на предстоящих президентских выборах.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин

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