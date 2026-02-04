Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко. Обсуждение касалось общего состояния дел в регионе и стало продолжением разговора, начатого на совещании по Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенту доложили о ходе строительства и реконструкции объектов в Шклове. Это проекты, которые находятся на личном контроле главы государства. Речь идет о комплексе организаций: комбикормовом заводе, агросервисе, сельхозхимии и новом молокоперерабатывающем предприятии.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

В этом году все эти объекты. Молокозавод к концу этого года будет введен в эксплуатацию. Сельхозтехника весной, где-то март-апрель – она уже заработает. База сельхозхимии не переставала работать, мы поэтапно ремонтируем складские помещения.

Поэтому такой объем работы проводим. Кроме того, учитывая опыт работы наших мехотрядов, мы планируем на базе сельхозхимии тоже создать отряд для внесения минеральных удобрений для работы с ядохимикатами. Уже технику закупили, сегодня она есть. Поэтому мы движемся, чтобы такие базы работали не на один район, а на несколько районов близлежащих. Потому что большие деньги, большие объемы, конечно, они должны быть задействованы.

Отдельной темой доклада стала загрузка предприятий мясо-молочной отрасли области. В этом направлении ситуация улучшилась. К примеру, в мясной переработке производственные мощности загружены в среднем на 90 %.