Протокол реагирования на таяние снега разработан в Беларуси – МЧС

В Беларуси с начала 2026 года при пожарах погибли 129 человек – Синявский.

Отдельное внимание в докладе было уделено вопросам пожарной безопасности. Главу государства интересовало, как министерство справляется с этими задачами.

Президент заслушал подробный доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского об обстановке в стране на фоне усиления морозов и о реагировании на ЧС в связи со сложившимися погодными условиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С учетом обильных осадков и рисков весеннего половодья уже разработаны меры реагирования на возможную паводковую ситуацию в стране. Главная цель этой стратегии – предотвратить возможные чрезвычайные ситуации в ближайшие месяцы.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Протокол реагирования на таяние снега тоже в стране разработан. Буквально в феврале мы планируем очередную комиссию при Совете министров по чрезвычайным ситуациям. Один из вопросов – поводковая ситуация, которая может быть в результате обильного таяния снега. В этой ситуации работа велась заблаговременно.

Задачи всем государственным органам, эксплуатационным организациям были поставлены по необходимости приведения в надлежащее состояние всех запорных устройств, дамбовых сооружений, других инженерных инфраструктур.

Мы понимаем, что от этого никуда не уйдем. Эти вопросы нам нужно будет контролировать на ранней стадии. Поэтому вплоть до решения вопросов на наших реках, водоемах по контролю льда на этих объектах мы будем обеспечивать мониторинг и оперативное принятие решений при необходимости.

Также Вадим Синявский сообщил, что при необходимости Беларусь готова оказать гуманитарную помощь любой стране. В распоряжении МЧС есть все необходимые ресурсы и специализированные подразделения, включая отряд спецназначения, аккредитованный по стандартам Организации Объединенных Наций. Он способен в кратчайшие сроки приступить к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций как в стране, так и за ее пределами.