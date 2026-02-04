В Могилёвской области падёж скота вырос на 30%
Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко. Обсуждение касалось общего состояния дел в регионе и стало продолжением разговора, начатого на совещании по Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как накануне подчеркнул глава государства, многие из обозначенных проблем на совещании в той или иной степени характерны и для других регионов страны. Во время доклада глава государства подробно интересовался ходом зимовки скота, а также существующими проблемами и недоработками. Ключевая из них – рост гибели животных.
При этом, как отметил губернатор, причина кроется не в нынешних сильных морозах. Основные факторы – нарушение технологических требований и элементарная бесхозяйственность. Это указывает на системные управленческие сбои на уровне отдельных хозяйств.
Наибольший рост отмечен в трех районах: Шкловском, Глусском и Бобруйском. Реакция на ситуацию последовала оперативно. Для исправления положения созданы мобильные группы, которые работают непосредственно на местах. Специалисты выезжают в хозяйства, оценивают условия содержания скота и оказывают практическую помощь: от восстановления технологической дисциплины до решения ресурсных вопросов, включая обеспечение кормами.
Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
К сожалению, у нас увеличился падеж к уровню прошлого года на 30 %. И это не связано ни с морозом, ни с чем-то иным. Это просто элементарно несоблюдение технологий и бесхозяйственность.
Падеж произошел во всех районах. Наибольшее увеличение в трех районах: Шклов, Глуск и Бобруйский район, где наибольшее увеличение падежа в процентном отношении.
Поэтому мы сейчас плотно работаем с этими районами. Выезжаем на место, смотрим, в чем проблематика, и решаем вопросы, начиная от вакцинации, кормления, содержания. Комплекс – это не что-то одно. Это комплекс проблем, которые надо решать.
Во время общения с журналистами у Анатолия Исаченко поинтересовались, каким он как руководитель региона глобально видит решение этой проблемы. Ведь одно дело выявлять и контролировать нарушения и совсем другое – получить эффект на долгосрочный период. Ведь речь идет не только об экономике отдельной области. Рост падежа скота напрямую влияет на показатели всего агропромышленного комплекса страны.
Анатолий Исаченко:
По области отработана стратегия развития АПК нашего региона, где предусмотрено строительство профилакториев, новых ферм и перевод всего скота, который содержится на привязанном содержании, на беспривязное. У нас разработана программа.
Вообще надо построить за пятилетку 83 объекта. Из них порядка 20 – это новое строительство, 63 – это реконструкция. Поэтому мы будем иметь порядка 200 молочно-товарных комплексов, где будет содержаться все наше поголовье.
Вот в этом году у нас задача – построить где-то 11 молочно-товарных комплексов. Это где есть финансирование, есть проектная документация. И мы уже приступили к выполнению этой работы. Кроме того, 43 профилактория для телят. Вот это наша стратегия. То есть перевод всего скота на молочно-товарные комплексы и плюс укрупнение хозяйства.
Построенные комплексы дают положительный результат. И мы видим, что там действительно есть удои, есть экономика, и людям более комфортно работать. Ведь, создавая условия для животных, мы должны не забывать о людях, которые там работают, и для них тоже должны быть созданы нормальные условия.