В Могилёвской области падёж скота вырос на 30%

Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко. Обсуждение касалось общего состояния дел в регионе и стало продолжением разговора, начатого на совещании по Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как накануне подчеркнул глава государства, многие из обозначенных проблем на совещании в той или иной степени характерны и для других регионов страны. Во время доклада глава государства подробно интересовался ходом зимовки скота, а также существующими проблемами и недоработками. Ключевая из них – рост гибели животных. При этом, как отметил губернатор, причина кроется не в нынешних сильных морозах. Основные факторы – нарушение технологических требований и элементарная бесхозяйственность. Это указывает на системные управленческие сбои на уровне отдельных хозяйств. Наибольший рост отмечен в трех районах: Шкловском, Глусском и Бобруйском. Реакция на ситуацию последовала оперативно. Для исправления положения созданы мобильные группы, которые работают непосредственно на местах. Специалисты выезжают в хозяйства, оценивают условия содержания скота и оказывают практическую помощь: от восстановления технологической дисциплины до решения ресурсных вопросов, включая обеспечение кормами.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

К сожалению, у нас увеличился падеж к уровню прошлого года на 30 %. И это не связано ни с морозом, ни с чем-то иным. Это просто элементарно несоблюдение технологий и бесхозяйственность.

Падеж произошел во всех районах. Наибольшее увеличение в трех районах: Шклов, Глуск и Бобруйский район, где наибольшее увеличение падежа в процентном отношении. Поэтому мы сейчас плотно работаем с этими районами. Выезжаем на место, смотрим, в чем проблематика, и решаем вопросы, начиная от вакцинации, кормления, содержания. Комплекс – это не что-то одно. Это комплекс проблем, которые надо решать.