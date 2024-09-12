Прямой эфир

Экзотические овощи и фрукты. В Институте плодоводства НАН начали выращивать тропические растения

12 сентября 2024 10:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Экзотические овощи на белорусских приусадебных участках. Брокколи, кольраби, салат-айсберг, а еще арбузы, персики, абрикосы. Такими культурами с наших садов и огородов сегодня уже вряд ли кого удивишь. Ученые же осваивают новое направление.

Экзотические овощи и фрукты. В Институте плодоводства НАН начали выращивать тропические растения-2

Анна Меркушевич, корреспондент:
Гранат, инжир, киви, хурма, маракуйя. Все эти растения, свойственные для тропиков, начали выращивать в Институте плодоводства НАН Беларуси. И некоторые уже дают плоды.

Экзотические овощи и фрукты. В Институте плодоводства НАН начали выращивать тропические растения-4

Владимир Устинов, научный сотрудник Института плодоводства НАН Беларуси:
Это экзотическое тропическое растение маракуйя. Второе название – страстоцвет есть. И еще третье название – пассифлора.

В институте его получили из семечки, которую тоже вырастили в Беларуси, в Каменецком районе. Правда, плодоносить Маракуйя начала только на третий год.

Экзотические овощи и фрукты. В Институте плодоводства НАН начали выращивать тропические растения-6

Владимир Устинов:
То ли нужно было время, чтобы нарастила корневая система. Он завязал плоды, порядка 30 плодов на каждом растении присутствует. Это стандартный размер и вес, наверное, порядка 50-80 грамм, не больше. Они разного окраса есть и с желтым оттенком, есть с красноватым, есть с фиолетовым. Все это от разновидности, от происхождения.

Экзотические овощи и фрукты. В Институте плодоводства НАН начали выращивать тропические растения-8

Собирать урожай планируют уже в октябре. К тому времени плоды поменяют окрас и созреют. А вот инжир можно попробовать уже сегодня. В этой теплице около 30 сортов этой субтропической культуры.

Подробности в видео.

# Владимир Устинов

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: «В нашем обществе нет разговоров о титульной нации»
12 сентября 2024 10:41

Лукашенко: «В нашем обществе нет разговоров о титульной нации»

Первый мультимедийный портал запустили в Беларуси
12 сентября 2024 08:53

Первый мультимедийный портал запустили в Беларуси

Белорусы принимают участие в международном фестивале в Смоленске
12 сентября 2024 08:52

Белорусы принимают участие в международном фестивале в Смоленске