Экзотические овощи и фрукты. В Институте плодоводства НАН начали выращивать тропические растения

Экзотические овощи на белорусских приусадебных участках. Брокколи, кольраби, салат-айсберг, а еще арбузы, персики, абрикосы. Такими культурами с наших садов и огородов сегодня уже вряд ли кого удивишь. Ученые же осваивают новое направление.

Анна Меркушевич, корреспондент:

Гранат, инжир, киви, хурма, маракуйя. Все эти растения, свойственные для тропиков, начали выращивать в Институте плодоводства НАН Беларуси. И некоторые уже дают плоды.

Владимир Устинов, научный сотрудник Института плодоводства НАН Беларуси:

Это экзотическое тропическое растение маракуйя. Второе название – страстоцвет есть. И еще третье название – пассифлора. В институте его получили из семечки, которую тоже вырастили в Беларуси, в Каменецком районе. Правда, плодоносить Маракуйя начала только на третий год.

Владимир Устинов:

То ли нужно было время, чтобы нарастила корневая система. Он завязал плоды, порядка 30 плодов на каждом растении присутствует. Это стандартный размер и вес, наверное, порядка 50-80 грамм, не больше. Они разного окраса есть и с желтым оттенком, есть с красноватым, есть с фиолетовым. Все это от разновидности, от происхождения.