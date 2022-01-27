Минздрав обновил рекомендации об оказании медпомощи пациентам с COVID-19

Так, в случае положительного теста на антиген коронавируса у пациента, к которому прибыла контактная бригада, исследование мазков из носоглотки выполняется всем совместно проживающим лицам, если у них есть симптомы, например, повышенная температура, кашель, насморк, боль в горле.

Если результат теста отрицательный, но при этом человек плохо себя чувствует, у него забирается комбинированный мазок на ПЦР. Пациенты с коронавирусом подлежат медицинскому наблюдению на дому до момента исчезновения клинических симптомов инфекции. Изоляция при бессимптомном COVID-19 – до 7 дней, при легкой форме – до 10 дней.