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Минздрав обновил рекомендации об оказании медпомощи пациентам с COVID-19

27 января 2022 06:42
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Новости Беларуси. Минздрав обновил временные рекомендации об оказании медпомощи пациентам с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав обновил рекомендации об оказании медпомощи пациентам с COVID-19-1

Так, в случае положительного теста на антиген коронавируса у пациента, к которому прибыла контактная бригада, исследование мазков из носоглотки выполняется всем совместно проживающим лицам, если у них есть симптомы, например, повышенная температура, кашель, насморк, боль в горле.

Если результат теста отрицательный, но при этом человек плохо себя чувствует, у него забирается комбинированный мазок на ПЦР. Пациенты с коронавирусом подлежат медицинскому наблюдению на дому до момента исчезновения клинических симптомов инфекции. Изоляция при бессимптомном COVID-19 – до 7 дней, при легкой форме – до 10 дней.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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