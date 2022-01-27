Международный день памяти жертв холокоста. В Минске планируется ряд памятных мероприятий

Новости Беларуси. Мировое сообщество отмечает 27 января День памяти жертв холокоста. Он был основан в 2005 году резолюцией Генассамблеи ООН, соавтором которой выступила и Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот день в 1945 году Красная армия освободила самый крупный нацистский концлагерь Аушвиц, более известный как Освенцим. Здесь за годы войны было уничтожено более миллиона человек, большинство из них – евреи. Потому это место принято считать одним из символов холокоста.