Международный день памяти жертв холокоста. В Минске планируется ряд памятных мероприятий

Новости Беларуси. Мировое сообщество отмечает 27 января День памяти жертв холокоста. Он был основан в 2005 году резолюцией Генассамблеи ООН, соавтором которой выступила и Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Мировое сообщество отмечает 27 января День памяти жертв холокоста. Он был основан в 2005 году резолюцией Генассамблеи ООН, соавтором которой выступила и Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этот день в 1945 году Красная армия освободила самый крупный нацистский концлагерь Аушвиц, более известный как Освенцим. Здесь за годы войны было уничтожено более миллиона человек, большинство из них – евреи. Потому это место принято считать одним из символов холокоста.
Белорусы не забывают эту печальную дату. В Минске сегодня планируется ряд памятных мероприятий. А Национальная библиотека Беларуси разместила на своем здании надпись «27 студзеня - Міжнародны дзень памяці ахвяр халакосту! Мы памятаем!» Надпись транслируется на двух языках – белорусском и иврите.