Лукашенко: в ближайшее время все люди в погонах будут проверены и сдадут экзамен на профпригодность

Мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений, в том числе ядерных, и сейчас важно сделать все, чтобы не допустить новой мировой бойни. Об этом заявил Президент Беларуси во время торжественной церемонии вручения госнаград и генеральских погон офицерам силового блока страны. Торжественное мероприятие приурочено ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ситуация непростая. Вы это чувствуете, я тем более, получая обширную информацию о ситуации вокруг нашей страны. Этим продиктовано и мое жесточайшее требование к повышению безопасности и обороны нашей Родины. Я хочу, чтобы вы понимали, что в ближайшее время все люди в погонах будут проверены и сдадут экзамен на профессиональную пригодность. У нас достаточно для этого сил и средств. Прошу это воспринимать как должное.

Я вижу ситуацию, которая складывается на войне рядом с Беларусью. Я знаю все косяки и недостатки с одной и другой воюющих сторон. И я не хочу, чтобы эти недостатки были свойственны нашей армии. Особое отношение и требования к офицерам. Я земной человек, немало прослуживший в армии, и понимаю, у нас люди разные. Новое поколение, знаете, какое оно. И знаете хорошо качество тех людей, которые приходят в Вооруженные Силы. Вы их знаете. Так будет и на войне. Так есть там, на том фронте, рядом с нами.

Люди очень разные. Но тот, кто умеет и тот, кто физически силен, об этом нас предупреждали те, кто воевал в Украине, они будут жить. Тот, кто шалтай-болтай, в том числе и офицеры, – они погибнут в ближайшие часы. Мы, люди военные, откровенно должны говорить об этом. Поэтому физическая подготовка и то оружие, которое вам будет вручено – главное для сохранения вашей жизни, а равно и нашей страны. Вы должны освоить это оружие. И это все зависит от вас, от офицеров. Как я сказал, люди разные. Кто-то будет хорошо уметь владеть оружием и физически подготовлен, кто-то не очень. Но если подготовлен офицер – взвод, рота, батальон, дивизия, бригада всегда выполнят в целом поставленную пред ними задачу. Понимаете, о чем идет речь? Поэтому нам надо серьезнейшее внимание обратить на подготовку офицеров. Чувствую нутром, что мы не дорабатываем именно там.