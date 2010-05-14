Президент Вьетнама Нгуен Минь Чиет знакомится с достопримечательностями Минска

После встречи с сенаторами Нгуен Минь Чиет посетил знаковые места белорусской столицы — «Минск-Арену», Площадь Победы, музей Великой Отечественной войны.

Последний впечатляет вьетнамского лидера более остального.

Сегодняшний день для вьетнамской делегации оказался уже не таким официальным. Скорее — экскурсионным. Однако его основная, военная тематика внесла свои коррективы. Ведь Вторая мировая некоторым образом объединила и такие, на первый взгляд, далекие государства.

Еще вчера Нгуен Минь Чиет говорил о высокой оценке героизму белорусского народа в борьбе за спасение человечества от фашизма. А сегодня память погибших почтили на Площади Победы, а к монументу возложили венок от Президента.

Ровно две недели назад во Вьетнаме отпраздновали 35-ю годовщину взятия Сайгона — День независимости. Для них празднование дня победы в уже отголосках Второй мировой было отложено еще на тридцать лет. А треть миллиона вьетнамцев до сих пор числится пропавшими без вести.

Видимо, поэтому гость и посетил музей истории войны белорусской. В этом месте делегацию такого уровня увидишь нечасто. На страницах летописи Великой Отечественной Глава государства нашел параллели и с войной своего народа. В частности, в залах, посвященных партизанскому движению.

Гость оставил пожелание и в книге записей: «Экспонаты должны остаться важнейшим уроком патриотизма и миролюбия для будущих поколений».

Нгуен Минь Чиет, президент социалистической республики Вьетнам:

Наши народы очень близки, и мы этим гордимся и преклоняемся перед погибшими героями. Мы должны развивать наши отношения так, чтобы они были достойны этих жертв.

От мест военной славы прошлого кортеж переместился к арене будущего славы спортивной.

С фундамента это здание возводили и сотня рабочих из Вьетнама. Их отличает кропотливость и скрупулёзность, отметил директор «Минск-Арены». И если вдруг «гигантскую шайбу» с ледовой площадкой захотят соорудить в восточной стране, наши специалисты с удовольствием поделятся опытом.

Николай Ананьев, генеральный директор ГУ «Минск-Арена»:

Время работает на то, чтобы такие объекты появились и во Вьетнаме. Может, вьетнамские специалисты тоже какие-то объекты будут строить и у нас в республике.

Обычно официальный визит главы любого государства длится два дня. Вьетнамский Президент пробудет в Беларуси вдвое дольше. Причем завтра военную тематику продолжит визит в комплекс «Хатынь».

Алексей Мартиненок, Ольга Юруть, Алексей Юнаш, Сергей Курков, телекомпания СТВ.