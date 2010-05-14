Уникальный спортивный комплекс начал строиться в Лиде

Для города это не просто самое масштабное сооружение для занятий спортом, но и место, где профессионалы и любители смогут тренироваться более чем в 10 видах спорта.

Под одной крышей разместятся ледовая арена, плавательный бассейн, футбольный стадион и даже теннисные корты.

Начальник спортивного отдела райсполкома Иван Дубатовка рабочий кабинет на время сменил на строительную площадку. Ход работ на будущем комплексе ежедневно инспектирует лично. Повышенное внимание к новому объекту неслучайно. Такое масштабное спортивное сооружение в Лиде возводят впервые.

Иван Дубатовка, начальник отдела по физкультуре, спорту и туризму Лидского райисполкома:

Лиде нужен был этот объект. Сегодня на 130 тысяч жителей был один зал и один бассейн. Это, конечно, для наших спортсменов, которые выступают на высших уровнях, было как-то не приемлемо. И сегодня стройка началась, причем началась хорошими темпами. В стадию завершения идёт наш Ледовый дворец, уже монтируется оборудование.

Если на ледовой арене работы практически завершены, то к возведению других объектов строители только приступили. Времени мало.

Первых посетителей спорткомплекс должен принять уже в сентябре к Республиканскому фестивалю «Дожинки-2010». Чтобы уложиться в сроки, бригада Юрия Хитрушко работает в две смены с утра и до позднего вечера.

Юрий Хитрушко, бригадир строительного управления № 210, предприятия «Гроднопромстрой»:

Будем стараться, чтобы всё сделать в срок. Объёмы работ, конечно, большие, но справляемся. Хотим, чтобы лидчане быстрее пришли заниматься спортом на новый стадион.

Жемчужиной строящегося спорткомплекса в Лиде обещает стать футбольный стадион. Пока здесь ведутся только первоначальные строительные работы, но уже через три месяца это будет современный комплекс на три тысячи мест с искусственным покрытием и навесом, на котором можно будет принимать футбольные матчи республиканского уровня.

Возможности поиграть в футбол или теннис, покататься на коньках горожане ждут с нетерпением. Многие уже заранее приобретают спортивный инвентарь.

Строители обещают ожидания горожан оправдать. На помощь местным рабочим уже приехали коллеги из Гродно. В июле к работам приступят бригады из других райцентров области.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, телекомпания СТВ, Лидский район, Гродненская область.