Орден Матери вручили 12 многодетным мамам в Минске

В Минской ратуше накануне Международного дня семьи минчанкам вручены награды высшей материнской доблести.

Их получили те, кто достойно воспитывает пятерых и более детей.

У Светланы Леонтьевны сегодня выходной. У неё есть и время, и повод снять медицинский халат — сделать причёску, одеть красивое платье. Мама пятерых детей получает высокую награду — Орден Матери. Почти всем семейством они собираются в городскую Ратушу.

К 44-м годам старшая медицинская сестра обзавелась множеством помощников. Старшие дети приглядывают за младшими. Поэтому возможность родить ещё несколько ребят Светлана Леонтьевна не исключает, тем более что государство поддерживает.

Светлана Леонтьевна, многодетная мать:

Государство нам, конечно, помогает. Вот построили четырёхкомнатную квартиру на льготных условиях.

В Минской ратуше сегодня было многолюдно. Получить по заслугам пришли не только 12 многодетных мам из Минска, но и их друзья и родственники.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

Сегодня мы с нескрываемым чувством почтения и восхищения отдаём дань уважения тем семьям, тем матерям, которые по праву и с достоинством укрепляют основы нашей семьи, укрепляют основы нашей государственности.

Почетная награда существует в Беларуси с 1995 года. За это время её получили около 6 тысяч женщин.

Татьяна Кравченко, председатель Минской городской организации ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:

Орден матери — это, наверное, самый заслуженный орден для мамы. Это признание материнства, заслуга матери, поэтому сейчас награждаются матери, которые его действительно заслужили.

Вот так выглядит награда за рождение как минимум пятерых детей: девятиконечная звезда из медно-цинкового сплава с покрытием из благородных металлов. Эта награда особой материальной ценности не представляет, но, безусловно, важна для каждой из присутствующих в Минской ратуше.

От домашней хозяйки до заместителя директора. Они успевают и карьеру построить, и устроить домашний очаг. Героинями себя не считают, а между детьми различий не делают.

Лидия Коленкова, многодетная мать:

У них у всех разный характер. Посмотришь на этого: этого я люблю вот так, а этого — так, а вот этого — по-другому. К каждому нужен подход, а любишь всех.

Знак почёта — Орден Матери — по правилам носится на левой стороне груди, ближе к сердцу.