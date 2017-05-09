Президент – ветеранам: слава богу, что в свое время мною было принято решение об изучении отдельно курса «Великая Отечественная война»

Новости Беларуси. Беларусь отмечает годовщину Великой победы. Официальные торжества 9 мая начались с возложения венков и живых цветов к обелиску на площади Победы. В праздничной церемонии принял участие Президент Александр Лукашенко. Обращаясь к собравшимся, глава государства заявил, что белорусский народ никогда не перестанет преклоняться перед мужеством своих земляков, прошедших через огонь войны. Дмитрий Марченко, ветеран Великой Отечественной войны:

Прошло больше 70 лет, растет четвертое поколение. Кажется можно все и забыть, но ничего не забывается. От интервью в такой день отказываться не стал. Впрочем, здесь и профессия дает о себе знать, – смеется Дмитрий Николаевич. 40 лет по долгу службы курировал телевидение и радио. А вот на войну, в партизаны пошел в 17 лет. Там уже были два его старших брата. А потом страшные дни. Их было 1418. Каждый под счет. Помнит ветеран и счастливый день – 9 мая 1945 года.

Дмитрий Марченко, ветеран Великой Отечественной войны:

Я уже был в специальных войсках, мы были на задании, нам стало известно, что это случилось. Мы радовались, плакали. Вот уже который год по традиции все собираются здесь, на площади Победы. Совсем рядом и символ мужества, и те, о чьем мужестве мы как раз и говорим. Ведь в той страшной войне погиб каждый третий белорус. 38-метровый обелиск, у подножья – меч, обвитый лавровой бронзовой веткой, символ Победы. А еще Вечный огонь. Именно к подножью памятника по традиции первый венок – от белорусского Президента. Цветы к монументу Победы также легли от правительства, общественных организаций, религиозных конфессий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая церемония – своеобразный старт празднования Великой Победы. А вот сам праздник – один из главных для белорусов, – подчеркнет Александр Лукашенко. Сегодняшнее мирное небо над головой нам досталось очень дорогой ценой. И это мы будем помнить всегда.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Преступления немецко-фашистских захватчиков из памяти людей не вычеркнуть. Это должны знать в том числе и те, кто сегодня предпринимает попытки переписать историю, отнять у нашего народа Великую Победу. Допустить этого мы не можем. И никогда не перестанем преклоняться перед мужеством своих земляков, прошедших через адский огонь войны. Они не стали на колени перед захватчиками. Против поработителей поднялись и стар, и млад. Сотни тысяч партизан и подпольщиков громили врага на каждом клочке белорусской земли. Столь мощное сопротивление оккупантам стало реальным вкладом в разгром фашизма и освобождение Беларуси.

Родина высоко оценила вклад белорусов в общую Победу. Высшей награды – звания Героя Советского Союза – удостоились более 440 наших земляков, а орденов и медалей – свыше 300 тысяч. В ту войну фашисты сожгли более шести сотен деревень. А еще создали на белорусской земле примерно 260 концлагерей и 110 гетто. Только в лагере смерти «Тростенец» погибло свыше 200 тысяч человек. Не пощадили ни стариков, ни женщин, ни детей. В память о тех, кто приближал Победу, но не встретил ее, минута молчания. Этот праздник действительно всенародный. Почтить память погибших и еще раз сказать «спасибо» приходят целыми семьями. Кругом светлые лица и искренние улыбки. Радостью Победы белорусы готовы делиться со всеми. В знак этого Президент жмет руки дипломатам и военным атташе. Конечно же, Александр Лукашенко не проходит мимо тех, благодаря кому сегодня мы можем отмечать этот праздник. Желает крепкого здоровья и долголетия. А потом глава государства добавляет: тогда они защищали нас, сегодня же в нашей стране делается все, чтобы обеспечить мирное небо для них.