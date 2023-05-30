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В Минской области планируют газифицировать 20 населённых пунктов. Вот текущие результаты

30 мая 2023 14:26
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Новости Беларуси. В 2023 году в Минской области планируют газифицировать 20 населенных пунктов. А свыше тысячи уже обеспечены природным газом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Минской области планируют газифицировать 20 населённых пунктов. Вот текущие результаты-1

Недавно обладателями голубого топлива стали жители агрогородка Гацук Слуцкого района. Это один из самых больших сельских населенных пунктов Случчины. В результате газификации 240 домовладений многоквартирного жилого фонда переведены на природный газ. Также голубым топливом обеспечены около полусотни индивидуальных жилых домов.  

В Минской области планируют газифицировать 20 населённых пунктов. Вот текущие результаты-4

Александр Хоревич, заместитель председателя Слуцкого райисполкома:  
В рамках комплексной модернизации производств газовой сферы на 2021-2025 годы был построен газопровод протяженностью в 11 километров, были демонтированы емкости сжиженного газа, также было построено порядка 7 тысяч 800 метров газопровода среднего давления.  

На очереди газифицировать в агрогородке Гацук котельные, торговый центр, музыкальную и среднюю школы.  

# Социальная инфраструктура # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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