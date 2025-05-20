Президент поздравил соотечественников с 555-летием Жировичской иконы Божией Матери
Более пяти веков здесь звучит молитва о благополучии родной земли, а источающая целительная сила чудотворной иконы притягивает паломников со всего мира. Президент Беларуси поздравил соотечественников с 555-летием обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 505-летием основания Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благодаря вниманию государства, профессионализму строителей и стараниям священнослужителей монастырь преобразился и по праву является центром белорусского православия, отметил Президент.
«Уверен, что это святое место еще долгие годы будет объединять христиан, содействовать укреплению межконфессионального мира и согласия в обществе», – подчеркнул Александр Лукашенко.