Президент поздравил работников и ветеранов торговли с большим юбилеем отрасли

День работников торговли ежегодно отмечают в Беларуси в последнее воскресенье июля. Сегодня эта дата совпадает с большим юбилеем отрасли: белорусским органам торговли – 100 лет с момента образования. По этому случаю работников и ветеранов отрасли поздравил Президент, выразив уверенность, что и в дальнейшем они будут сохранять и приумножать лучшие традиции, с честью выполнять стоящие перед ними задачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.