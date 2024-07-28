Президент поздравил работников и ветеранов торговли с большим юбилеем отрасли

День работников торговли ежегодно отмечают в Беларуси в последнее воскресенье июля. Сегодня эта дата совпадает с большим юбилеем отрасли: белорусским органам торговли – 100 лет с момента образования. По этому случаю работников и ветеранов отрасли поздравил Президент, выразив уверенность, что и в дальнейшем они будут сохранять и приумножать лучшие традиции, с честью выполнять стоящие перед ними задачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Целый век ваша непростая и нужная ежедневная работа помогает обеспечивать экономическую безопасность страны и социальное благополучие населения. Не останавливаясь на достигнутом, сегодня вы продолжаете динамично развиваться: растут объемы продаж, открываются магазины и объекты общественного питания, появляются новые товары и услуги, совершенствуется качество обслуживания. И за этими достижениями стоят работники торговли, грамотные и ответственные. Символично, что торговля отмечает свой юбилей в Год качества, ведь слоганы «Сделано в Беларуси» и «Купляйце беларускае» давно стали национальными брендами, которыми белорусы по праву гордятся.